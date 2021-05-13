Гордон готов "с удовольствием" судиться с Порошенко и пообещал "захватывающее зрелище"

Журналист Дмитрий Гордон "с удовольствием" будет судиться с бывшим президентом Петром Порошенко за заявления о сдаче Мариуполя в 2014 году.

Источник: Обращение Гордона на его Youtube-канале

Прямая речь Гордона: "Я считаю, что дело не в Мариуполе, а дело в зависти. Недавно я выпустил конфеты "Гордон в шоколаде". А поскольку Петр Алексеевич выпускает также конфеты, но только говно в шоколаде, вот он и возмутился, как это так я перехожу ему дорогу и теперь законодателем мод в шоколадных конфетах будет не он...

В любом случае суд с Петром Алексеевичем Порошенко станет захватывающим зрелищем, по которому в онлайн режиме будут наблюдать миллионы людей во всем мире. Удивительная история. Подарок, лучше которого придумать трудно.

Петр Алексеевич, с удовольствием с вами буду судиться".

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