Гордон готов "с удовольствием" судиться с Порошенко и пообещал "захватывающее зрелище"
Журналист Дмитрий Гордон "с удовольствием" будет судиться с бывшим президентом Петром Порошенко за заявления о сдаче Мариуполя в 2014 году.
Источник: Обращение Гордона на его Youtube-канале
Прямая речь Гордона: "Я считаю, что дело не в Мариуполе, а дело в зависти. Недавно я выпустил конфеты "Гордон в шоколаде". А поскольку Петр Алексеевич выпускает также конфеты, но только говно в шоколаде, вот он и возмутился, как это так я перехожу ему дорогу и теперь законодателем мод в шоколадных конфетах будет не он...
В любом случае суд с Петром Алексеевичем Порошенко станет захватывающим зрелищем, по которому в онлайн режиме будут наблюдать миллионы людей во всем мире. Удивительная история. Подарок, лучше которого придумать трудно.
Петр Алексеевич, с удовольствием с вами буду судиться".
Предыстория:
- Бывший президент Украины Петр Порошенко решил судиться с журналистом Дмитрием Гордоном из-за обвинений в том, что он в 2014 году в результате заговора с президентом РФ Владимиром Путиным дал военным приказ оставить Мариуполь.