Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гордон готов "с удовольствием" судиться с Порошенко и пообещал "захватывающее зрелище"

Четверг, 13 мая 2021, 13:21
Гордон готов с удовольствием судиться с Порошенко и пообещал захватывающее зрелище

Журналист Дмитрий Гордон "с удовольствием" будет судиться с бывшим президентом Петром Порошенко за заявления о сдаче Мариуполя в 2014 году.

Источник: Обращение Гордона на его Youtube-канале

Прямая речь Гордона: "Я считаю, что дело не в Мариуполе, а дело в зависти. Недавно я выпустил конфеты "Гордон в шоколаде". А поскольку Петр Алексеевич выпускает также конфеты, но только говно в шоколаде, вот он и возмутился, как это так я перехожу ему дорогу и теперь законодателем мод в шоколадных конфетах будет не он...

В любом случае суд с Петром Алексеевичем Порошенко станет захватывающим зрелищем, по которому в онлайн режиме будут наблюдать миллионы людей во всем мире. Удивительная история. Подарок, лучше которого придумать трудно.

Петр Алексеевич, с удовольствием с вами буду судиться".

Предыстория:

  • Бывший президент Украины Петр Порошенко решил судиться с журналистом Дмитрием Гордоном из-за обвинений в том, что он в 2014 году в результате заговора с президентом РФ Владимиром Путиным дал военным приказ оставить Мариуполь.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
Все новости...
Реклама: