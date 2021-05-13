У Навального заявили, що більше не плануватимуть протести

Соратник російського опозиційного політика Олексія Навального Леонід Волков повідомив, що команда Навального відмовиться від колишнього формату проведення вуличних акцій, коли учасників протестів заздалегідь попереджали про мітинги.

Джерело: "Голос Америки", цитуючи виступ Волкова на вебінарі, організованому Університетом Чикаго

Пряма мова Волкова: "Вуличних протестів в тій формі, в якій ми їх бачили в січні цього року, більше не буде. Але в цьому немає великої проблеми. Це не означає, що протестів більше не буде взагалі.

Але наступний протест не буде підготовленим або запланованим, ми не будемо оголошувати, що призначаємо акцію протесту на конкретний день, що готуємо її, не будемо поширювати матеріали про це. Останні дії Путіна зробили це неможливим. Але це всього лише означає, що протест спалахне спонтанно, як це сталося в Тунісі у 2011 році. Це добре? Ні. Це неминуче? Так ".

Деталі: Волков заявив, що Кремль "показав, що готовий збільшувати рівень репресій, і явно готовий йти на те, щоб застосовувати ще більше насильства до протестуючих". Він зазначив, що учасникам акцій загрожують адміністративні арешти й високі штрафи, а також звільнення з роботи або відрахування з вишів.

Нагадаємо: Росфінмоніторинг вніс штаби Навального до переліку організацій, причетних до тероризму і екстремізму.