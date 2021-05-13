У Навального заявили, что больше не будут планировать протесты

Соратник российского оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что команда Навального откажется от прежнего формата проведения уличных акций, когда участников протестов заранее предупреждали о готовящихся митингах.

Источник: "Голос Америки", цитируя выступление Волкова на вебинаре, организованном Университетом Чикаго

Прямая речь Волкова: "Уличных протестов в той форме, в какой мы их видели в январе этого года, больше не будет. Но в этом нет большой проблемы. Это не означает, что протестов больше не будет вообще.

Но следующий протест не будет подготовленным или запланированным, мы не будем объявлять, что назначаем акцию протеста на конкретный день, что готовим ее, не будем распространять материалы об этом. Последние действия Путина сделали это невозможным. Но это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно, как это произошло в Тунисе в 2011 году. Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да".

Детали: Волков заявил, что Кремль "показал, что готовы увеличивать уровень репрессий, и явно готовы идти на то, чтобы применять еще больше насилия к протестующим". Он отметил, что участникам акций грозят административные аресты и высокие штрафы, а также увольнение с работы или отчисление из вузов.

Напомним: Росфинмониторинг внес штабы Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.