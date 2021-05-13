Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Навального заявили, что больше не будут планировать протесты

Четверг, 13 мая 2021, 13:48
У Навального заявили, что больше не будут планировать протесты

Соратник российского оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что команда Навального откажется от прежнего формата проведения уличных акций, когда участников протестов заранее предупреждали о готовящихся митингах.

Источник: "Голос Америки", цитируя выступление Волкова на вебинаре, организованном Университетом Чикаго

Прямая речь Волкова: "Уличных протестов в той форме, в какой мы их видели в январе этого года, больше не будет. Но в этом нет большой проблемы. Это не означает, что протестов больше не будет вообще.

Но следующий протест не будет подготовленным или запланированным, мы не будем объявлять, что назначаем акцию протеста на конкретный день, что готовим ее, не будем распространять материалы об этом. Последние действия Путина сделали это невозможным. Но это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно, как это произошло в Тунисе в 2011 году. Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да".

Детали: Волков заявил, что Кремль "показал, что готовы увеличивать уровень репрессий, и явно готовы идти на то, чтобы применять еще больше насилия к протестующим". Он отметил, что участникам акций грозят административные аресты и высокие штрафы, а также увольнение с работы или отчисление из вузов.

Напомним: Росфинмониторинг внес штабы Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныймитингиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Навальный
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Против Навального возбудили новое дело, грозит пожизненное
Последние новости
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
Все новости...
Реклама: