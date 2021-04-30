У Росії "Штаби Навального" внесли до переліку терористів і екстремістів

Росфінмоніторинг вніс штаби Навального до переліку організацій, причетних до тероризму і екстремізму.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Повідомляється, що прокуратура Москви 16 квітня подала в Мосміськсуд позов про визнання екстремістськими організаціями штабів Навального, а також створених Олексієм Навальним Фонду боротьби з корупцією та Фонду захисту прав громадян.

26 квітня стало відомо, що наглядове відомство призупинило роботу штабів.

29 квітня соратник Навального Леонід Волков оголосив про розпуск мережі штабів Навального, оскільки в існуючому форматі вони не зможуть працювати через ризики притягнення до відповідальності за звинуваченнями в екстремізмі.

ФБК і ФЗПГ визнані в Росії іноагентами.

Суд ще не виніс рішення за позовом прокуратури, але в порядку забезпечувальних заходів вже обмежив діяльність ФБК і ФЗПГ.

За інформацією прокурорів, ці організації "координуються зарубіжними центрами, які ведуть деструктивну діяльність щодо Росії" і нібито мають на меті створити умови "для зміни основ конституційного ладу, зміни влади і реалізації сценарію "кольорової революції"".