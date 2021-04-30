Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії штаби Навального внесли до переліку терористів і екстремістів

П'ятниця, 30 квітня 2021, 13:56
У Росії штаби Навального внесли до переліку терористів і екстремістів
Фото wikipedia.org

Росфінмоніторинг вніс штаби Навального до переліку організацій, причетних до тероризму і екстремізму.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Повідомляється, що прокуратура Москви 16 квітня подала в Мосміськсуд позов про визнання екстремістськими організаціями штабів Навального, а також створених Олексієм Навальним Фонду боротьби з корупцією та Фонду захисту прав громадян.

26 квітня стало відомо, що наглядове відомство призупинило роботу штабів.

29 квітня соратник Навального Леонід Волков оголосив про розпуск мережі штабів Навального, оскільки в існуючому форматі вони не зможуть працювати через ризики притягнення до відповідальності за звинуваченнями в екстремізмі.

ФБК і ФЗПГ визнані в Росії іноагентами.

Суд ще не виніс рішення за позовом прокуратури, але в порядку забезпечувальних заходів вже обмежив діяльність ФБК і ФЗПГ.

За інформацією прокурорів, ці організації "координуються зарубіжними центрами, які ведуть деструктивну діяльність щодо Росії" і нібито мають на меті створити умови "для зміни основ конституційного ладу, зміни влади і реалізації сценарію "кольорової революції"".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНавальний
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Росія
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: