Зеленський прийшов на відкриття Кіберцентру, йому показали "шоу"

Президент Володимир Зеленський узяв участь у презентації Кіберцентру UA30, створеного з метою захисту державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та українського кіберпростору загалом.

Джерело: Офіс президента і трансляція події

Деталі: Кіберцентр UA30 створено на базі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Його "ядром" є Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України (CERT-UA).

Як розповів голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, це єдина в Україні команда, що входить до міжнародного Форуму команд реагування на інциденти безпеки (FIRST).

CERT-UA взаємодіє з понад 500 подібними командами реагування по всьому світу з метою дослідження кіберінцидентів та обміну інформацією про кіберзагрози з фахівцями державного та приватного секторів.

Серед основних функцій CERT-UA – реагування на кіберінциденти та дослідження цифрових даних, інформування про кіберзагрози та вразливості, дослідження шкідливого програмного забезпечення, обмін даними про кіберінциденти.

З початку року команда обробила 372 серйозних інциденти.

Заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора сказав, що Україні потрібно хоча б 5-6 таких команд CERT-UA.

Він продемонстрував, як Урядова команда запобігає кібератакам на електронні пошти державних службовців.

Зеленський також оглянув тренінговий кіберцентр, призначений для відпрацювання реальних сценаріїв кібератак та отримання практичних навичок і вмінь, необхідних для реагування на кіберзагрози в сучасних умовах.

У навчальному середовищі – "пісочниці" – "синя" команда захищається, "червона" команда атакує.

У присутності президента фахівці відпрацювали сценарій кібератаки на технологічну систему вітрової електростанції.

За словами Віктора Жори, у тренінговому кіберцентрі реалізовано 27 сценаріїв різного рівня складності – від студента до професіонала у сфері кібербезпеки.

У тренінговому центрі проводять навчання, тренінги та моделювання загроз інформаційній безпеці. Можливості кіберцентру дають змогу проводити навчання одночасно для двох команд по 10 осіб.

Із понеділка, за словами Щиголя, у Кіберцентрі вперше відбудуться навчання за підтримки міжнародних партнерів і за участю команд Естонії.

Президент сказав, що перший Кіберцентр в Україні – це "вітрина, що Україна змінюється", і треба продовжувати.

Зеленський нагадав, що в Україні ще буде створено навчальний заклад для підготовки фахівців із кібербезпеки.

"У нас великі плани щодо підготовки таких спеціалістів. Окрім центру, ми готуємося до відкриття університету для підготовки фахівців у сфері кібербезпеки. Скоро будемо його презентувати. Україна має ростити таких фахівців з 15-16 років, щоб вони нікуди не їхали. Пропонувати їм роботу, а вони нам забезпечать безпечне життя", – наголосив голова держави.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про мету: щоб до 2030 року Україна стала однією з провідних країн з погляду кіберзахисту.

За його словами, йдеться про реформу IT-освіти, щоб Україна у цьому десятиріччі могла "максимально реалізувати" свій потенціал і щоб наша країна славилася спеціалістами.