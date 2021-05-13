Зеленський прийшов на відкриття Кіберцентру, йому показали "шоу"

Президент Володимир Зеленський узяв участь у презентації Кіберцентру UA30, створеного з метою захисту державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та українського кіберпростору загалом.

Джерело: Офіс президента і трансляція події

Деталі: Кіберцентр UA30 створено на базі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. У ньому розміщується і Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України (CERT-UA).

Як розповів голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, це єдина в Україні команда, що входить до міжнародного Форуму команд реагування на інциденти безпеки (FIRST).

CERT-UA взаємодіє з понад 500 подібними командами реагування по всьому світу з метою дослідження кіберінцидентів та обміну інформацією про кіберзагрози з фахівцями державного та приватного секторів.

Серед основних функцій CERT-UA – реагування на кіберінциденти та дослідження цифрових даних, інформування про кіберзагрози та вразливості, дослідження шкідливого програмного забезпечення, обмін даними про кіберінциденти.

Заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора продемонстрував, як Урядова команда запобігає кібератакам на електронні пошти державних службовців.

Зеленський також оглянув тренінговий кіберцентр, призначений для відпрацювання реальних сценаріїв кібератак у навчальному середовищі – "пісочниці" – та отримання практичних навичок і вмінь, необхідних для реагування на кіберзагрози в сучасних умовах.

У присутності президента фахівці відпрацювали сценарій кібератаки на технологічну систему вітрової електростанції.

За словами Віктора Жори, у тренінговому кіберцентрі реалізовано 27 сценаріїв різного рівня складності – від студента до професіонала у сфері кібербезпеки.

У тренінговому центрі проводяться навчання, тренінги та моделювання загроз інформаційній безпеці. Можливості кіберцентру дають змогу проводити навчання одночасно для двох команд по 10 осіб.

Президент сказав, що це – перший Кіберцентр в Україні. "Це прекрасний початок. Будемо продовжувати", – додав він.

Зеленський нагадав, що в Україні ще буде створено навчальний заклад для підготовки фахівців із кібербезпеки.

"У нас великі плани щодо підготовки таких спеціалістів. Окрім центру, ми готуємося до відкриття університету для підготовки фахівців у сфері кібербезпеки. Скоро будемо його презентувати. Україна має ростити таких фахівців з 15-16 років, щоб вони нікуди не їхали. Пропонувати їм роботу, а вони нам забезпечать безпечне життя", – наголосив голова держави.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про мету – щоб до 2030 року Україна стала однією з провідних країн з погляду кіберзахисту.

За його словами, йдеться про реформу IT-освіти, щоб Україна до 2030 року могла "максимально реалізувати" свій потенціал і щоб наша країна славилася спеціалістами.