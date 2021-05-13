Зеленский пришел на открытие Киберцентра, ему показали "шоу"

Президент Владимир Зеленский принял участие в презентации Киберцентра UA30, созданного с целью защиты государственных информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры и украинского киберпространства в целом.

Источник: Офис президента и трансляция события

Детали: Киберцентр UA30 создан на базе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Его "ядром" является Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA).

Как рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щегол, это единственная в Украине команда, которая входит в международный Форум команд реагирования на инциденты безопасности (FIRST).

CERT-UA взаимодействует с более чем 500 подобными командами реагирования по всему миру с целью исследования киберинцидентов и обмена информацией о киберугрозе со специалистами государственного и частного секторов.

Среди основных функций CERT-UA – реагирование на киберинциденты и исследование цифровых данных, информирование о киберугрозах и уязвимостях, исследование вредоносного программного обеспечения, обмен данными о киберинцидентах.

С начала года команда обработала 372 серьезных инцидента.

Заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора сказал, что Украине нужно хотя бы 5-6 таких команд CERT-UA.

Он продемонстрировал, как Правительственная команда предотвращает кибератакам на электронные почты государственных служащих.

Зеленский также осмотрел тренинговый Киберцентр, предназначенный для отработки реальных сценариев кибератак и получения практических навыков и умений, необходимых для реагирования на киберугрозы в современных условиях.

В учебной среде – "песочнице" – "синяя" команда защищается, "красная" команда атакует.

В присутствии президента специалисты отработали сценарий кибератаки на технологическую систему ветровой электростанции.

По словам Виктора Жоры, в тренинговом Киберцентре реализовано 27 сценариев различного уровня сложности – от студента до профессионала в сфере кибербезопасности.

В тренинговом центре проводят обучение, тренинги и моделирование угроз информационной безопасности. Возможности Киберцентра позволяют проводить обучение одновременно для двух команд по 10 человек.

С понедельника, по словам Щиголя, в Киберцентре впервые пройдут учения при поддержке международных партнеров и с участием команд Эстонии.

Президент сказал, что первый Киберцентр в Украине – это "витрина, что Украина меняется", и надо продолжать.

Зеленский напомнил, что в Украине еще будет создано учебное заведение для подготовки специалистов по кибербезопасности.

"У нас большие планы по подготовке таких специалистов. Кроме центра, мы готовимся к открытию университета для подготовки специалистов в сфере кибербезопасности. Скоро будем его презентовать. Украина должна растить таких специалистов с 15-16 лет, чтобы они никуда не уезжали. Предлагать им работу, а они нам обеспечат безопасную жизнь", – подчеркнул глава государства.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о цели: чтобы к 2030 году Украина стала одной из ведущих стран с точки зрения киберзащиты.

По его словам, речь идет о реформе IT-образования, чтобы Украина в этом десятилетии могла "максимально реализовать" свой потенциал и чтобы наша страна славилась специалистами.