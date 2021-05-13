Зеленский пришел на открытие Киберцентра, ему показали "шоу"

Президент Владимир Зеленский принял участие в презентации Киберцентра UA30, созданного с целью защиты государственных информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры и украинского киберпространства в целом.

Источник: Офис президента и трансляция события

Детали: Киберцентр UA30 создан на базе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Его "ядром" является Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA).

Как рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щегол, это единственная в Украине команда, которая входит в международный Форум команд реагирования на инциденты безопасности (FIRST).

CERT-UA взаимодействует с более чем 500 подобными командами реагирования по всему миру с целью исследования киберинцидентов и обмена информацией о киберугрозе со специалистами государственного и частного секторов.

Среди основных функций CERT-UA – реагирование на киберинциденты и исследование цифровых данных, информирование о киберугрозах и уязвимостях, исследование вредоносного программного обеспечения, обмен данными о киберинцидентах.

С начала года команда обработала 372 серьезных инцидента.

Заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора продемонстрировал, как Правительственная команда предотвращает кибератакам на электронные почты государственных служащих.

Зеленский также осмотрел тренинговый Киберцентр, предназначенный для отработки реальных сценариев кибератак в учебной среде – "песочнице" – и получения практических навыков и умений, необходимых для реагирования на киберугрозы в современных условиях.

В присутствии президента специалисты отработали сценарий кибератаки на технологическую систему ветровой электростанции.

По словам Виктора Жоры, в тренинговом Киберцентре реализовано 27 сценариев различного уровня сложности – от студента до профессионала в сфере кибербезопасности.

В тренинговом центре проводят обучение, тренинги и моделирование угроз информационной безопасности. Возможности Киберцентра позволяют проводить обучение одновременно для двух команд по 10 человек.

Президент сказал, что это – первый Киберцентр в Украине. "Это прекрасное начало. Будем продолжать", – добавил он.

Зеленский напомнил, что в Украине еще будет создано учебное заведение для подготовки специалистов по кибербезопасности.

"У нас большие планы по подготовке таких специалистов. Кроме центра, мы готовимся к открытию университета для подготовки специалистов в сфере кибербезопасности. Скоро будем его презентовать. Украина должна растить таких специалистов с 15-16 лет, чтобы они никуда не уезжали. Предлагать им работу, а они нам обеспечат безопасную жизнь", – подчеркнул глава государства.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о цели: чтобы к 2030 году Украина стала одной из ведущих стран с точки зрения киберзащиты.

По его словам, речь идет о реформе IT-образования, чтобы Украина в этом десятилетии могла "максимально реализовать" свой потенциал и чтобы наша страна славилась специалистами.