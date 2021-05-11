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Зеленський розповів про Центр кібербезпеки і новий університет із безпеки

Вівторок, 11 травня 2021, 13:13

В Україні незабаром презентують Центр кібербезпеки, також влада планує відкрити університет щодо безпеки держави, в якому будуть навчати і кіберфахівців.  

Джерело: Зеленський журналістам після виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

Пряма мова: "Кіберзагроза – це одна з потужних загроз для України. Я не знаю, що страшніше: зброя чи кібератаки.

Ми вирішили дійсно зробити Центр кібербезпеки, не просто вирішили, ми його вже зробили. Я його офіційно ще не відкривав, він працює вже в робочому форматі… Він офіційно відкриється за тиждень-два.

Крім цього, ми будемо відкривати новий потужний університет, презентація його також практично готова – університет, у якому будуть (викладати) професії, пов'язані з безпекою держави і безпекою людини. Кібербезпека – один із найголовніших факультетів цього університету. Він пов'язаний не тільки з безпекою у цифровому просторі, а й у тих напрямках, у яких ми були слабкі: COVID-19 тощо".  

Деталі: Президент зазначив, що в цей університет набиратимуть найкращих дітей та викладачів, там будуть високі стипендії та зарплати – незалежно від того, чи викладач з-за кордону чи з України, в університеті будуть сучасні лабораторні й біохімічні центри. 

Фахівці після цього університету повинні будуть працювати на державу. 

Центр кібербезпеки створювали паралельно з Центром дезінформації.

Зеленський на запитання журналістів про Центр дезінформації зазначив, що не може розповісти, як той працює, але уточнив, що він буде співпрацювати "з різними розвідками, як українськими, так і іноземних держав-партнерів", там буде велика кількість аналітиків як українських, так і європейських та американських. 

"Думаю, що ми обов'язково повинні знайти законодавчі кроки для повноцінної роботи центру. Тому що ми зараз не можемо захищати країну інформаційно тільки Радою національної безпеки і оборони України. Ми це робимо сьогодні на рівні РНБО. Цього замало", – сказав Зеленський.

"Ми бачимо в цьому серйозні результати, ми боремося з дезінформацією усередині країни, ззовні складно. Тому нам потрібна допомога Центру дезінформації, який буде розповсюджувати свою роботу і за межі України", – додав він.

Цьому передувало: 6 квітня Офіс президента презентував Центр протидії дезінформації, який очолила Поліна Лисенко. За її словами, Центр протидії дезінформації не буде накладати санкції на порушників, проте зможе просити РНБО про це.

Олена Рощенко, УП
Теми: ЗеленськийРНБОосвіта


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