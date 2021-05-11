Зеленський розповів про Центр кібербезпеки і новий університет із безпеки

В Україні незабаром презентують Центр кібербезпеки, також влада планує відкрити університет щодо безпеки держави, в якому будуть навчати і кіберфахівців.

Джерело: Зеленський журналістам після виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

Пряма мова: "Кіберзагроза – це одна з потужних загроз для України. Я не знаю, що страшніше: зброя чи кібератаки.

Ми вирішили дійсно зробити Центр кібербезпеки, не просто вирішили, ми його вже зробили. Я його офіційно ще не відкривав, він працює вже в робочому форматі… Він офіційно відкриється за тиждень-два.

Крім цього, ми будемо відкривати новий потужний університет, презентація його також практично готова – університет, у якому будуть (викладати) професії, пов'язані з безпекою держави і безпекою людини. Кібербезпека – один із найголовніших факультетів цього університету. Він пов'язаний не тільки з безпекою у цифровому просторі, а й у тих напрямках, у яких ми були слабкі: COVID-19 тощо".

Деталі: Президент зазначив, що в цей університет набиратимуть найкращих дітей та викладачів, там будуть високі стипендії та зарплати – незалежно від того, чи викладач з-за кордону чи з України, в університеті будуть сучасні лабораторні й біохімічні центри.

Фахівці після цього університету повинні будуть працювати на державу.

Центр кібербезпеки створювали паралельно з Центром дезінформації.

Зеленський на запитання журналістів про Центр дезінформації зазначив, що не може розповісти, як той працює, але уточнив, що він буде співпрацювати "з різними розвідками, як українськими, так і іноземних держав-партнерів", там буде велика кількість аналітиків як українських, так і європейських та американських.

"Думаю, що ми обов'язково повинні знайти законодавчі кроки для повноцінної роботи центру. Тому що ми зараз не можемо захищати країну інформаційно тільки Радою національної безпеки і оборони України. Ми це робимо сьогодні на рівні РНБО. Цього замало", – сказав Зеленський.

"Ми бачимо в цьому серйозні результати, ми боремося з дезінформацією усередині країни, ззовні складно. Тому нам потрібна допомога Центру дезінформації, який буде розповсюджувати свою роботу і за межі України", – додав він.

Цьому передувало: 6 квітня Офіс президента презентував Центр протидії дезінформації, який очолила Поліна Лисенко. За її словами, Центр протидії дезінформації не буде накладати санкції на порушників, проте зможе просити РНБО про це.