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УЄФА перенесла фінал Ліги чемпіонів з Туреччини в Португалію

Четвер, 13 травня 2021, 14:25

Спілка європейських футбоольних асоціацій перенесла фінал Ліги чемпіонів в Португалію, його відвідають по 6000 уболівальників обох команд.

Джерело: УЄФА

Деталі: Спочатку фінал мав відбутися на стадіоні "Ататюрк" у Стамбулі. Але після того, як уряд Великої Британії внесло Туреччину в червоний список країн із високим рівнем поширення інфекції, англійські вболівальники не змогли б поїхати на фінал через транспортні обмеження.

"Після того як глядачі рік не мали можливості ходити на стадіони, УЄФА визнала за необхідне зробити все можливе, щоб вболівальники обох фіналістів могли відвідати матч", - зазначено в повідомленні союзу.

Остаточну кількість глядачів на фіналі буде затверджено за підсумками нарад з португальською владою і ПФФ. Відзначається, що вболівальники фіналістів зможуть купити квитки за стандартною процедурою через свої клуби.

Продаж квитків для нейтральних уболівальників розпочнеться 24 травня о 14:00 СЕТ.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА між "Манчестер Сіті" і "Челсі" пройде на стадіоні "Драгау" в Порту 29 травня 2021 року, початок о 21:00 СЕТ.

Українська правда
Теми: футбол


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