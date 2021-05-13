Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов в Португалию

Четверг, 13 мая 2021, 14:25

Союз европейских футбоольных ассоциаций  перенес финал Лиги чемпионов в Португалию, его посетят по 6000 болельщиков обеих команд.

Источник: УЕФА

Детали: Изначально финал должен был состояться на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле. Но после того, как правительство Великобритании внесло Турцию в красный список стран с высоким уровнем распространения инфекции, английские болельщики не смогли бы поехать на финал из-за транспортных ограничений.

"После того как зрители год не имели возможности ходить на стадионы, УЕФА счел необходимым сделать все возможное, чтобы болельщики обоих финалистов могли посетить матч", - указано в сообщении союза.

Окончательное число зрителей на финале будет утверждено по итогам совещаний с португальскими властями и ПФФ. Отмечается, что болельщики финалистов смогут купить билеты по стандартной процедуре через свои клубы.

Продажа билетов для нейтральных болельщиков начнется 24 мая в 14:00 СЕТ.

Финал Лиги чемпионов УЕФА между "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет на стадионе "Драгау" в Порту 29 мая 2021 года, начало в 21:00 СЕТ.

Украинская правда
Темы: футбол


powered by lun.ua
Главное сегодня

Электровозы, автолестницы и питьевая вода: Украина и Франция заключили соглашения на 1,3 млрд евро

фотоМедведчук прибыл в суд: жалуется, что деньги на залог заблокированы, но есть решение

картаВ Украине стабилизировалась эпидситуация: исчезли все "оранжевые" и "красные" зоны

ОГП просит для Медведчука залог в более 300 миллионов

видео Кличко отреагировал на обыски в КГГА: Кошмарят киевскую власть

фотоСоратника Кличко подозревают в крышевании подпольной торговли в переходах

Все новости...
футбол
Португальский тренер оставляет "Шахтер"
Ахметов и в дальнейшем не планирует посещать матчи "Шахтера"
УАФ сообщила о количестве зрителей на финале Кубка Украины
Последние новости
14:25
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов в Португалию
14:25
Сийярто "осторожно оптимистичен" после встречи с Кулебой, видит прогресс в образовательном споре
14:20
Регулятор допускает санкции против "Киивгазэнерджи" из-за необнародования годового тарифа
14:15
Госорганы Украины все еще зависимы от программного обеспечения из России – СБУ
14:00
Новым поставщиком продукции "Роснефти" в Украине стал SOCAR – СМИ
13:56
Электровозы, автолестницы и питьевая вода: Украина и Франция заключили соглашения на 1,3 млрд евро
13:48
У Навального заявили, что больше не будут планировать протесты
13:30
Агент спецслужб РФ получил 6 лет тюрьмы: готовил теракт в Мариуполе
13:30
Образовательный омбудсмен уточнил, какие документы нужны для поступления ребенка в 1 класс
13:21
Гордон готов "с удовольствием" судиться с Порошенко и пообещал "захватывающее зрелище"
Все новости...