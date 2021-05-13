Союз европейских футбоольных ассоциаций перенес финал Лиги чемпионов в Португалию, его посетят по 6000 болельщиков обеих команд.

Источник: УЕФА

Детали: Изначально финал должен был состояться на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле. Но после того, как правительство Великобритании внесло Турцию в красный список стран с высоким уровнем распространения инфекции, английские болельщики не смогли бы поехать на финал из-за транспортных ограничений.

"После того как зрители год не имели возможности ходить на стадионы, УЕФА счел необходимым сделать все возможное, чтобы болельщики обоих финалистов могли посетить матч", - указано в сообщении союза.

Окончательное число зрителей на финале будет утверждено по итогам совещаний с португальскими властями и ПФФ. Отмечается, что болельщики финалистов смогут купить билеты по стандартной процедуре через свои клубы.

Продажа билетов для нейтральных болельщиков начнется 24 мая в 14:00 СЕТ.

Финал Лиги чемпионов УЕФА между "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет на стадионе "Драгау" в Порту 29 мая 2021 года, начало в 21:00 СЕТ.