Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Турции в Португалию

Четверг, 13 мая 2021, 14:25
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Турции в Португалию

Союз европейских футбоольных ассоциаций  перенес финал Лиги чемпионов в Португалию, его посетят по 6000 болельщиков обеих команд.

Источник: УЕФА

Детали: Изначально финал должен был состояться на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле. Но после того, как правительство Великобритании внесло Турцию в красный список стран с высоким уровнем распространения инфекции, английские болельщики не смогли бы поехать на финал из-за транспортных ограничений.

"После того как зрители год не имели возможности ходить на стадионы, УЕФА счел необходимым сделать все возможное, чтобы болельщики обоих финалистов могли посетить матч", - указано в сообщении союза.

Окончательное число зрителей на финале будет утверждено по итогам совещаний с португальскими властями и ПФФ. Отмечается, что болельщики финалистов смогут купить билеты по стандартной процедуре через свои клубы.

Продажа билетов для нейтральных болельщиков начнется 24 мая в 14:00 СЕТ.

Финал Лиги чемпионов УЕФА между "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет на стадионе "Драгау" в Порту 29 мая 2021 года, начало в 21:00 СЕТ.

Украинская правда
Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
футбол
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Последние новости
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
Все новости...
Реклама: