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В Україні планують розробити ударно-розвідувальний безпілотник

Четвер, 13 травня 2021, 14:41

В Україні планують розробити висотний ударно-розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс з вітчизняним двигуном.

Джерело: ГУР Міноборони

Деталі: Зазначається, що провідні підприємства авіаційної галузі за власні кошти розроблять ескізний проєкт оперативно-стратегічного ударно-розвідувального важкого безпілотного авіаційного комплексу.

У Міноборони нагадали, що Україна – одна з семи країн, яка має повний цикл завершеного виробництва авіаційної техніки та висококваліфікований науково-технічний, інженерно-технічний та випробувальний склад.

Безпосередньо на ДП "Антонов" виготовлятимуть платформу, яка складатиметься з фюзеляжу, крила, оперення, шасі та двигуна – АІ-450, що серійно виготовляється ДП "Івченко-Прогрес". На першому етапі "Антонов" разом із підприємствами-кооперантами розробляють ескізний проєкт та представляють його потенційному замовнику та інвестору.

У разі схвалення буде наступний етап: випуск робочих креслень та виготовлення БпАК для подальших льотних та наземних випробувань.

Нагадаємо: Військово-морські сили у 2021 році отримають перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar для використання у Чорному і Азовському морях.

Українська правда
Теми: Міноборонибезпілотникрозвідка


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