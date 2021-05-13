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Высотный ударно-разведывательный беспилотник планируют разработать в Украине

Четверг, 13 мая 2021, 14:41
Высотный ударно-разведывательный беспилотник планируют разработать в Украине

В Украине планируют разработать высотный ударно-разведывательный беспилотный авиационный комплекс с отечественным двигателем.

Источник: ГУР Минобороны

Детали: Отмечается, что ведущие предприятия авиационной отрасли за собственные средства разработают эскизный проект оперативно-стратегического ударно-разведывательного тяжелого беспилотного авиационного комплекса.

В Минобороны напомнили, что Украина - одна из семи стран, которая имеет полный цикл завершенного производства авиационной техники и высококвалифицированный научно-технический, инженерно-технический и испытательный состав.

Непосредственно на ГП "Антонов" планируют производить платформу, которая будет состоять из фюзеляжа, крыла, оперения, шасси и двигателя - АИ-450, серийно изготавливается ГП "Ивченко-Прогресс". На первом этапе "Антонов" вместе с предприятиями-кооперантами разрабатывают эскизный проект и представляют его потенциальному заказчику и инвестору.

В случае одобрения будет следующий этап: выпуск рабочих чертежей и изготовление БПАК для дальнейших летных и наземных испытаний.

Напомним: Военно-морские силы в этом году получат первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar для использования в Черном и Азовском морях.

Украинская правда
Темы: Минобороныбеспилотникиразведка
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