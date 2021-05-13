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Прокуратура підбила підсумки масштабних обшуків у Києві і відповіла Кличку

Четвер, 13 травня 2021, 15:16
Прокуратура підбила підсумки масштабних обшуків у Києві і відповіла Кличку

Столичні прокурори спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України провели масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Впродовж 11-го 12 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено близько 60 обшуків.

Серед іншого, обшуки проведено у комунальному об’єднанні Київзеленбуд, КП Спецжитлофонд, у корпорації КиївАвтодор, Департаментах соцполітики, Містобудування та архітектури, земельних ресурсів КМДА, КП Київміськсвітло.

Кримінальні провадження, в межах яких були проведені вказані слідчі дії, стосуються незаконного заволодіння бюджетними коштами, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, здійснення незаконних поборів з підприємців, кришування нелегального бізнесу тощо.

Вказано: оскільки під час слідства правоохоронці отримали інформацію про причетність до окремих правопорушень службових осіб підрозділів КМДА та комунальних підприємств, слідчі дії проводилися одночасно за всіма напрямками роботи. Це дозволило уникнути витоку інформації та досягти очікуваного процесуального результату, наголошують прокурори.

На сьогодні за результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам, у тому числі чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних та підрядних підприємств, зокрема і керівникам.

Слідчі дії наразі продовжуються. Триває дослідження вилученої фінансової документації.

Стосовно звинувачень очільника столиці Віталія Кличка, який назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, у прокуратурі підкреслили, що діють згідно із законодавством.

Пряма мова Максимець: "Хочемо наголосити, що ніякої політики тут немає. Правоохоронні органи діють виключно в межах закону та в інтересах держави і громадян".

Додатково: 13 травня столична прокуратура спільно з УСР проводить обшуки у департаменті містобудування та архітектури КМДА.

 

Йдеться про кримінальне провадження, розпочате за фактами зловживання службовим становищем під час погодження та видачі документів дозвільного характеру.

Українська правда

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Теми: обшукиКиївпрокуратура
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