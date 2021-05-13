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Прокуратура подвела итоги масштабных обысков в Киеве и ответила Кличко

Четверг, 13 мая 2021, 15:16
Прокуратура подвела итоги масштабных обысков в Киеве и ответила Кличко

Столичные прокуроры совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины провели масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: В течение 11-го 12 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведено около 60 обысков.

Среди прочего, обыски проведены в коммунальном объединении Киевзеленстрой, КП Спецжилфонд, в корпорации КиевАвтодор, Департамент соцполитики, Градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов КГГА, КП Киевгорсвет.

Уголовные производства, в рамках которых были проведены указанные следственные действия, касаются незаконного завладения бюджетными средствами, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребления служебным положением, осуществления незаконных поборов с предпринимателей, крышевания нелегального бизнеса и тому подобное.

Указано: поскольку во время следствия правоохранители получили информацию о причастности к отдельным правонарушениям должностных лиц подразделений КГГА и коммунальных предприятий, следственные действия проводились одновременно по всем направлениям работы. Это позволило избежать утечки информации и достичь ожидаемого процессуального результата, отмечают прокуроры.

На сегодняшний день по результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам, в том числе действующим работникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководителям.

Следственные действия продолжаются.  Идет исследование изъятой финансовой документации.

Относительно обвинений главы столицы Виталия Кличко, который назвал обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, в прокуратуре подчеркнули, что действуют согласно законодательству.

Прямая речь Максимец: "Хотим подчеркнуть, что никакой политики здесь нет. Правоохранительные органы действуют исключительно в рамках закона и в интересах государства и граждан".

Дополнительно: 13 мая столичная прокуратура совместно с УСР проводит обыски в департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

 

Речь идет об уголовном производстве, начатом по фактам злоупотребления служебным положением при согласовании и выдаче документов разрешительного характера.

Украинская правда

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Темы: обыскиКиевпрокуратура
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