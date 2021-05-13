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Кличко відреагував на обшуки у КМДА: Кошмарять київську владу

Четвер, 13 травня 2021, 11:35
Фото з Facebook Кличка

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, а також придушенням місцевого самоврядування.  

Джерело: Кличко на засіданні Київради 13 травня

Пряма мова: "Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть в махрові часи Януковича! Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти!

Шукають корупцію?! Як блискавично і масово знайшлися якісь "справи", що не витримують жодної правової критики. Я завжди акцентував на тому, що в нашій роботі нульова толерантність до корупції.

Насправді те, що відбувається, – це тиск на столичну владу і придушення місцевого самоврядування. Тиск на мене особисто!".   

Деталі: Кличко нагадав, що за останні 2 дні обшуки пройшли в "Київзеленбуді", в КП "Спецжитлофонд", у "Киїавтодорі", в "Київському інституті земельних відносин", "Київміськсвітлі", а  також у Департаментах земельних ресурсів і соціальної політики. 

Він також додав, що о 6 ранку 13 травня "увірвалися додому" до головного архітектора Києва. Також приходили додому до голови виконкому партії "УДАР".

Кличко переконаний, що обшуки пов’язані з тим, що Київ вивчає питання про запровадження виконкомів, "коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової".

Мер Києва вважає, що у владі "дуже не хочуть, щоб Києвом керував мер, обраний киянами, а не призначений центральною владою казачок", тому розгорнули брудну кампанію проти нього.

За словами Кличка, "цей "серіальчик" не покращує імідж України, як європейської держави, (його – ред.) сценарій – дуже непрофесійний, який треба коригувати".   

Мер столиці також додав, що правоохоронцям, які виконують "злочинні накази", рано чи пізно доведеться відповідати за законом.

А тим, хто хоче його "так би мовити, "потренувати"", заявив, що "тренувався, ще коли вони в школу ходили", тому перебуває "у відмінній формі".

Ірина Балачук, УП
Теми: Віталій КличкоКМДАобшуки


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