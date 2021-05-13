Кличко відреагував на обшуки у КМДА: Кошмарять київську владу
Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, а також придушенням місцевого самоврядування.
Джерело: Кличко на засіданні Київради 13 травня
Пряма мова: "Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть в махрові часи Януковича! Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти!
Шукають корупцію?! Як блискавично і масово знайшлися якісь "справи", що не витримують жодної правової критики. Я завжди акцентував на тому, що в нашій роботі нульова толерантність до корупції.
Насправді те, що відбувається, – це тиск на столичну владу і придушення місцевого самоврядування. Тиск на мене особисто!".
Деталі: Кличко нагадав, що за останні 2 дні обшуки пройшли в "Київзеленбуді", в КП "Спецжитлофонд", у "Киїавтодорі", в "Київському інституті земельних відносин", "Київміськсвітлі", а також у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики.
Він додав, що о 6 ранку 13 травня "увірвалися додому" до головного архітектора Києва. Також приходили додому до голови виконкому партії "УДАР".
Кличко переконаний, що обшуки пов’язані з тим, що Київ вивчає питання про запровадження виконкомів, "коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової".
Мер Києва вважає, що у владі "дуже не хочуть, щоб Києвом керував мер, обраний киянами, а не призначений центральною владою казачок", тому розгорнули брудну кампанію проти нього.
За словами Кличка, "цей "серіальчик" не покращує імідж України, як європейської держави, а (його – ред.) сценарій – дуже непрофесійний, який треба коригувати".
Мер столиці також додав, що правоохоронцям, які виконують "злочинні накази", рано чи пізно доведеться відповідати за законом.
А тим, хто хоче його "так би мовити, "потренувати"", заявив, що "тренувався, ще коли вони в школу ходили", тому перебуває "у відмінній формі".
Передісторія:
- Із 11 травня у структурах, які підпорядковується КМДА, прокуратура та фіскали проводять обшуки. Так, 11 травня правоохоронці прийшли до "Київзеленбуду". Наступного дня стало відомо, що Київська міська прокуратура та фіскали проводять обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства, чиї дії завдали майже 20 млн гривень збитків.
- 12 травня Київська міська прокуратура разом із поліцією провели обшуки у департаменті соцполітики КМДА через розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медичних виробів.
- Крім цього обшуки проводили в офісах КП Спецжитлофонд та підрядних фірмах.
- Також у рамках розслідування фінансових махінацій на 12 млн грн на освітленні у столиці – тривали обшуки в офісах підрядних підприємств. Схему "відкату", за даними слідства, організували за передньою змовою з службовими особами КП "Київміськсвітло". Того ж дня обшуки провели і в "Київавтодорі".
- За результатами проведених 12 травня обшуків повідомили про підозру трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцям департаменту соціальної політики КМДА.