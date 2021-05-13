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У Кличка пояснили, коли можуть змінити тариф на проїзд

Четвер, 13 травня 2021, 15:42
Фото КМДА

Рішення про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Києва ухвалює Київська адміністрація після проходження відповідних процедур та розрахунків.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook

Пряма мова: "Процедура встановлення тарифу на перевезення у громадському комунальному транспорті наступна: комунальні підприємства-перевізники готують та надають економічне обґрунтування тарифу на перевезення у комунальному транспорті. Тобто, по суті – пояснення, чому саме необхідно змінити вартість перевезень".

Деталі: Після цього, за словами чиновника, Департамент транспортної інфраструктури вивчає обґрунтування і готує відповідний пакет документів щодо зміни тарифу.

Далі фахівці Департаменту економіки та інвестицій розглядають економічне обґрунтування тарифу та здійснюють відповідні розрахунки, яким має бути тариф.

Потім готують проєкт розпорядження про зміну тарифу, який має пройти громадське обговорення.

Сама зміна тарифу відбувається після підготовки відповідного розпорядження і реєстрації у Міністерстві юстиції.

Що було раніше: 13 травня КП "Київський метрополітен" і КП "Київпастранс" закликали столичну владу підтримати підприємства у час пандемії – виділити кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд. КП заявили, що обґрунтована ціна поїздки у метро становить 21 гривню, а в наземному транспорті – 25 гривень. 

Українська правда
Теми: Київтранспорттарифи


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