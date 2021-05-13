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У Кличко объяснили, когда могут изменить тариф на проезд

Четверг, 13 мая 2021, 15:42
Фото КГГА

Решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева принимает Киевская администрация после прохождения соответствующих процедур и расчетов.

Источник: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook

Прямая речь: "Процедура установления тарифа на перевозку в общественном коммунальном транспорте следующая: коммунальные предприятия-перевозчики готовят и предоставляют экономическое обоснование тарифа на перевозку в коммунальном транспорте. То есть, по сути – объяснение, почему необходимо изменить стоимость перевозок".

Детали: После этого, по словам чиновника, Департамент транспортной инфраструктуры изучает обоснование и готовит соответствующий пакет документов по изменению тарифа.

Далее специалисты Департамента экономики и инвестиций рассматривают экономическое обоснование тарифа и проводят соответствующие расчеты, каким должен быть тариф.

Затем готовят проект распоряжения об изменении тарифа, который должен пройти общественное обсуждение.

Сама смена тарифа происходит после подготовки соответствующего распоряжения и регистрации в Министерстве юстиции.

Что было раньше: 13 мая КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" призвали столичную власть поддержать предприятия во время пандемии – выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. КП заявили, что обоснованная цена поездки в метро составляет 21 гривну, а в наземном транспорте – 25 гривен.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорттарифы


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