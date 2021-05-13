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США вчили українських експертів протидіяти зброї масового знищення Росії

Четвер, 13 травня 2021, 18:20
США вчили українських експертів протидіяти зброї масового знищення Росії

Сполучені Штати провели віртуальні навчання для експертів з України, спрямовані на те, щоб допомогти службам безпеки, надзвичайних ситуацій та правоохоронцям визначати, реагувати та розслідувати вбивства, скоєні за допомогою зброї масового знищення, в тому числі з боку РФ.

Джерело: заява Держдепу США         

Дослівно: "Сполучені Штати віддані роботі з союзниками та партнерами з метою протидії зловмисній діяльності Росії, включаючи використання зброї масового знищення для вбивств".

Деталі: Зазначається, що під час навчань експерти США наголосили на важливості налагодженої комунікації між технічними експертами, правоохоронцями та спеціалістами з нацбезпеки.

Також вони розповіли про те, які медичні симптоми можуть вказувати на застосування зброї масового знищення, як здійснюються такі напади, а також наголосили на кроках, спрямованих на те, щоб виявити та відповісти на випадки застосування зброї масового знищення.

Нагадаємо: 12 травня українські спецпризначенці провели навчання на американському фрегаті.

Українська правда

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Теми: СШАСБУДСНСЗбройні сили
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