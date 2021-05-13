США учили украинских экспертов противодействовать оружию массового уничтожения России

Соединенные Штаты провели виртуальные обучения для экспертов из Украины, направленные на то, чтобы помочь службам безопасности, чрезвычайных ситуаций и правоохранителям определять, реагировать и расследовать убийства, совершенные с помощью оружия массового уничтожения.

Источник: заявление Госдепа США

Дословно: "Соединенные Штаты привержены работе с союзниками и партнерами в целях противодействия злонамеренной деятельности России, включая использование оружия массового уничтожения для убийств".

Детали: Отмечается, что во время учений эксперты США отметили важность отлаженной коммуникации между техническими экспертами, правоохранителями и специалистами по нацбезопасности.

Также они рассказали о том, какие медицинские симптомы могут указывать на применение оружия массового уничтожения, как осуществляются такие нападения, а также отметили возможные шаги, которые направлены на то, чтобы выявить и ответить на случаи применения оружия массового уничтожения.

Напомним: 12 мая украинские спецназовцы провели учения на американском фрегате.