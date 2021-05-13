"Динамо" долає "Зорю" в овертаймі і завойовує Кубок України

Київське "Динамо" у доданий час здолало луганську "Зорю" з рахунком 1:0 і стало володарем Кубка України з футболу сезону 2020/21.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Матч пройшов 13 травня на стадіоні імені Шухевича у Тернополі. Автором єдиного голу став Віктор Циганков.

Перший тайм обидві команди провели з мінімальною кількістю моментів. У динамівців після удару Артема Беседіна сейв на свій рахунок записав голкіпер "Зорі" Нікола Васіль. Ще був удар з метрів 13 від Буяльського, але повз ворота.

У луганчан після стандарту Денис Фаворов бив головою, але трохи вище воріт. Сама ж гра розпочалася для "Динамо" з втрати. Вже на десятій хвилині Віталій Миколенко невдало приземлився на газон і був змушений залишити поле. І це може бути втрата для збірної України, що невдовзі розпочинає підготовку до фінальної частини ЧЄ-2021.

Другий тайм вже повністю був за киянами за моментами, але без забитих м`ячів. На 54 хвилині після удару Миколи Шапаренка з метрів 17 "Зорю" рятує лише поперечка воріт. Через кілька хвилин знову момент у Беседіна, але цього разу форвард "Динамо" з метрів 11 не поцілив у площину воріт.

На 63-й хвилині ще один удар головою Беседіна, м`яча на кутовий відбиває Васіль. "Зоря" також видала кілька небезпечних атак. В одній з таких Аллахяр не зумів замкнути простріл з флангу.

Більше моментів біля обох воріт в основний час вже не було.

Перша додаткова 15-хвилинка знову розпочинається з моменту біля воріт "Зорі". На удар Віктора Циганкова реагує голіпер луганчан. У "Зорі" у відповідь був дальній удар Дмитра Іванісені - вище воріт. На 98-й хвилині "Динамо" виходить вперед. Після пасу з флангу від Жерсона Родрігеша Циганков з кількох метрів пробиває у порожній кут воріт - 1:0.

На 105 хвилині Жунінью збиває у власному штрафному майданчику Буяльського і рефері ставить пенальті. З 11 метрів Васіль виграє дуель у Циганкова, продовживши інтригу в цій грі.

На 109 хвилині Циганков міг закривати гру, але пробив з метрів 14-ти вище воріт. Ще в одному моменті Циганкову оформити дубль знову завадив Васіль. "Зоря" у додаткових таймах помітно здала у своїй грі та не зуміла щось створити біля воріт "Динамо".