Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" преодолевает "Зарю" в овертайме и завоевывает Кубок Украины

Четверг, 13 мая 2021, 21:34
Динамо преодолевает Зарю в овертайме и завоевывает Кубок Украины

Киевское "Динамо" в добавленное время одолело луганскую "Зарю" со счетом 1:0 и стало обладателем Кубка Украины по футболу сезона 2020/21.

Источник: трансляция поединка

Детали: Матч прошел 13 мая на стадионе имени Шухевича в Тернополе. Автором единственного гола стал Виктор Цыганков.

Первый тайм обе команды провели с минимальным количеством моментов. У динамовцев после удара Артема Беседина сейв на свой счет записал голкипер "Зари" Никола Василь. Еще был удар с метров 13 от Буяльского, но мимо.

У луганчан после стандарта Денис Фаворов бил головой, но чуть выше ворот. Сама же игра началась для "Динамо" с потери. Уже на десятой минуте Виталий Миколенко неудачно приземлился на газон и был вынужден покинуть поле. И это может быть потерей для сборной Украины, которая вскоре начинает подготовку к финальной части ЧЕ-2021.

Второй тайм уже полностью был за киевлянами по моментам, но без забитых мячей. На 54 минуте после удара Николая Шапаренко с метров 17 "Зарю" спасает только перекладина. Через несколько минут снова момент у Беседина, но на этот раз форвард "Динамо" с метров 11-ти не попал в створ ворот.

На 63 минуте еще один удар головой Беседина, мяч на угловой отражает Василь. "Заря" также выдала несколько опасных атак. В одной из таких Аллахьяр не сумеп замкнуть прострел с фланга.

Больше моментов у обоих ворот в основное время уже не было.

Первая дополнительная 15-минутка снова начинается с момента у ворот "Зари". На удар Виктора Цыганкова реагирует голипер луганчан. У "Зари" в ответ был дальний удар Дмитрия Иванисени - выше ворот. На 98-й минуте "Динамо" выходит вперед. После паса с фланга от Жерсона Родригеша Цыганков с нескольких метров пробивает в пустой угол ворот - 1:0.

На 105 минуте Жунинью сбивает в своей штрафной Буяльского и рефери ставит пенальти. С 11-ти метров Василь выигрывает дуэль у Цыганкова, продолжив интригу в этой игре.

На 109 минуте Цыганков мог закрывать игру, но пробил метров с 14 выше ворот. Еще в одном моменте Цыганкову оформить дубль снова помешал Василь. "Заря" в дополнительных таймах заметно сдала в своей игре и не сумела что-то создать у ворот "Динамо".

Николай Аврамчук для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
Все новости...
Реклама: