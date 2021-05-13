"Динамо" преодолевает "Зарю" в овертайме и завоевывает Кубок Украины

Киевское "Динамо" в добавленное время одолело луганскую "Зарю" со счетом 1:0 и стало обладателем Кубка Украины по футболу сезона 2020/21.

Источник: трансляция поединка

Детали: Матч прошел 13 мая на стадионе имени Шухевича в Тернополе. Автором единственного гола стал Виктор Цыганков.

Первый тайм обе команды провели с минимальным количеством моментов. У динамовцев после удара Артема Беседина сейв на свой счет записал голкипер "Зари" Никола Василь. Еще был удар с метров 13 от Буяльского, но мимо.

У луганчан после стандарта Денис Фаворов бил головой, но чуть выше ворот. Сама же игра началась для "Динамо" с потери. Уже на десятой минуте Виталий Миколенко неудачно приземлился на газон и был вынужден покинуть поле. И это может быть потерей для сборной Украины, которая вскоре начинает подготовку к финальной части ЧЕ-2021.

Второй тайм уже полностью был за киевлянами по моментам, но без забитых мячей. На 54 минуте после удара Николая Шапаренко с метров 17 "Зарю" спасает только перекладина. Через несколько минут снова момент у Беседина, но на этот раз форвард "Динамо" с метров 11-ти не попал в створ ворот.

На 63 минуте еще один удар головой Беседина, мяч на угловой отражает Василь. "Заря" также выдала несколько опасных атак. В одной из таких Аллахьяр не сумеп замкнуть прострел с фланга.

Больше моментов у обоих ворот в основное время уже не было.

Первая дополнительная 15-минутка снова начинается с момента у ворот "Зари". На удар Виктора Цыганкова реагирует голипер луганчан. У "Зари" в ответ был дальний удар Дмитрия Иванисени - выше ворот. На 98-й минуте "Динамо" выходит вперед. После паса с фланга от Жерсона Родригеша Цыганков с нескольких метров пробивает в пустой угол ворот - 1:0.

На 105 минуте Жунинью сбивает в своей штрафной Буяльского и рефери ставит пенальти. С 11-ти метров Василь выигрывает дуэль у Цыганкова, продолжив интригу в этой игре.

На 109 минуте Цыганков мог закрывать игру, но пробил метров с 14 выше ворот. Еще в одном моменте Цыганкову оформить дубль снова помешал Василь. "Заря" в дополнительных таймах заметно сдала в своей игре и не сумела что-то создать у ворот "Динамо".