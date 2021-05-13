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Від кулі снайпера загинув військовий 

Четвер, 13 травня 2021, 22:35

Від кулі снайпера окупаційних військ на Донбасі загинув український військовослужбовець.

Джерело: Оперативно-тактичне угрупованні "Схід

Дослівно: "Сьогодні, 13 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", від ворожої кулі снайпера незаконних збройних формувань Російської Федерації, загинув військовослужбовець ЗС України".

Деталі: На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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