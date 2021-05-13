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От пули снайпера погиб военный

Четверг, 13 мая 2021, 22:35

От пули снайпера оккупационных войск в Донбассе погиб украинский военнослужащий.

Источник: Оперативно-тактические группировке "Восток"

Дословно: "Сегодня, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", от вражеской пули снайпера незаконных вооруженных формирований Российской Федерации, погиб военнослужащий ВС Украины".

Детали: На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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