От пули снайпера погиб военный

От пули снайпера оккупационных войск в Донбассе погиб украинский военнослужащий.

Источник: Оперативно-тактические группировке "Восток"

Дословно: "Сегодня, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", от вражеской пули снайпера незаконных вооруженных формирований Российской Федерации, погиб военнослужащий ВС Украины".

Детали: На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.