В США дозволили не носити маску вакцинованим

У Сполучених Штатах вакциновані від коронавірусу більше можуть не носити маски.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Йдеться про тих осіб, які отримали дві дози вакцини від COVID.

Вказану рекомендацію надали у Центрі контролю та профілактики захворювань США. Там вважають, що вакциновані можуть повноцінно брати участь у різних заходах, в приміщенні чи на вулиці, без масок.

У Центрі кажуть, що тепер особи, які отримали щеплення, можуть повернутись до того життя, яке вели до пандемії.

Водночас, маски, як і раніше, будуть необхідні під час перетину кордону. Наразі дві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 96 мільйонів американців.

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