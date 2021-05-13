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В США дозволили не носити маску вакцинованим

Четвер, 13 травня 2021, 23:34

У Сполучених Штатах вакциновані від коронавірусу більше можуть не носити маски. 

Джерело: Bloomberg 

Деталі: Йдеться про тих осіб, які отримали дві дози вакцини від COVID.

Вказану рекомендацію надали у Центрі контролю та профілактики захворювань США. Там вважають, що вакциновані можуть повноцінно брати участь у різних заходах, в приміщенні чи на вулиці, без масок. 

У Центрі кажуть, що тепер особи, які отримали щеплення, можуть повернутись до того життя, яке вели до пандемії.

Водночас, маски, як і раніше, будуть необхідні під час перетину кордону. Наразі дві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 96 мільйонів американців. 

Нагадаємо:

  • У Сполучених Штатах сервіси таксі Uber і Lyft в рамках партнерства з Білим домом зроблять безкоштовними поїздки на вакцинацію від коронавірусу.
  • Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19 для використання у дітей віком від 12 років.

Українська правда


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