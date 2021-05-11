У США дозволили вакцинувати підлітків вакциною Pfizer

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19 для використання у дітей віком від 12 років.

Джерело: The Guardian

Деталі: Зокрема, регулятор США вносить поправки до Дозволу на використання в надзвичайних ситуаціях (EUA), щоб включити в нього дітей у віці від 12 до 15 років.

Зазначається, що таким чином розширена програма з вакцинації в країні, оскільки її темпи значно знизилися.

Передісторія: