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У США дозволили вакцинувати підлітків вакциною Pfizer

Вівторок, 11 травня 2021, 00:38
У США дозволили вакцинувати підлітків вакциною Pfizer
PAP/EPA/CLAUDIO PERI

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19 для використання у дітей віком від 12 років.

Джерело: The Guardian

Деталі: Зокрема, регулятор США вносить поправки до Дозволу на використання в надзвичайних ситуаціях (EUA), щоб включити в нього дітей у віці від 12 до 15 років.

Зазначається, що таким чином розширена програма з вакцинації в країні, оскільки її темпи значно знизилися.

Передісторія:

  • Вакцина від Pfizer на 100% ефективна для підлітків у віці від 12 до 15 років. Про це свідчать результати клінічного дослідження за участю 2260 дітей віком від 12 до 15 років в США.
  • Раніше вакцина була дозволена до застосування в США для людей у ​​віці від 16 років.
  • Moderna та Johnson & Johnson також випробовують свої вакцини на особах віком від 12 до 18 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинація
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