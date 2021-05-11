У США дозволили вакцинувати підлітків вакциною Pfizer
Вівторок, 11 травня 2021, 00:38
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19 для використання у дітей віком від 12 років.
Джерело: The Guardian
Деталі: Зокрема, регулятор США вносить поправки до Дозволу на використання в надзвичайних ситуаціях (EUA), щоб включити в нього дітей у віці від 12 до 15 років.
Зазначається, що таким чином розширена програма з вакцинації в країні, оскільки її темпи значно знизилися.
Передісторія:
- Вакцина від Pfizer на 100% ефективна для підлітків у віці від 12 до 15 років. Про це свідчать результати клінічного дослідження за участю 2260 дітей віком від 12 до 15 років в США.
- Раніше вакцина була дозволена до застосування в США для людей у віці від 16 років.
- Moderna та Johnson & Johnson також випробовують свої вакцини на особах віком від 12 до 18 років.