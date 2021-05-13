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В США разрешили не носить маску вакцинированным

Четверг, 13 мая 2021, 23:34
В США разрешили не носить маску вакцинированным

В Соединенных Штатах вакцинированы от коронавируса больше могут не носить маски.

Источник: Bloomberg

Детали: Речь идет о тех лицах, которые получили две дозы вакцины от COVID.

Указанную рекомендацию предоставили в Центре контроля и профилактики заболеваний США. Там считают, что вакцинированные могут полноценно участвовать в различных мероприятиях, в помещении или на улице, без масок.

В Центре говорят, что теперь лица, получившие прививку, могут вернуться к той жизни, которую вели до пандемии.

В то же время, маски, как и раньше, будут необходимы при пересечении границы. Сейчас две дозы вакцины от коронавируса получили более 96 миллионов американцев.

Напомним:

  • В Соединенных Штатах сервисы такси Uber и Lyft в рамках партнерства с Белым домом сделают бесплатными поездки на вакцинацию от коронавируса.
  • Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19 для использования у детей старше 12 лет.

Украинская правда

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