В США разрешили не носить маску вакцинированным

В Соединенных Штатах вакцинированы от коронавируса больше могут не носить маски.

Источник: Bloomberg

Детали: Речь идет о тех лицах, которые получили две дозы вакцины от COVID.

Указанную рекомендацию предоставили в Центре контроля и профилактики заболеваний США. Там считают, что вакцинированные могут полноценно участвовать в различных мероприятиях, в помещении или на улице, без масок.

В Центре говорят, что теперь лица, получившие прививку, могут вернуться к той жизни, которую вели до пандемии.

В то же время, маски, как и раньше, будут необходимы при пересечении границы. Сейчас две дозы вакцины от коронавируса получили более 96 миллионов американцев.

Напомним: