В США разрешили не носить маску вакцинированным
Четверг, 13 мая 2021, 23:34
В Соединенных Штатах вакцинированы от коронавируса больше могут не носить маски.
Источник: Bloomberg
Детали: Речь идет о тех лицах, которые получили две дозы вакцины от COVID.
Указанную рекомендацию предоставили в Центре контроля и профилактики заболеваний США. Там считают, что вакцинированные могут полноценно участвовать в различных мероприятиях, в помещении или на улице, без масок.
В Центре говорят, что теперь лица, получившие прививку, могут вернуться к той жизни, которую вели до пандемии.
В то же время, маски, как и раньше, будут необходимы при пересечении границы. Сейчас две дозы вакцины от коронавируса получили более 96 миллионов американцев.
Напомним:
- В Соединенных Штатах сервисы такси Uber и Lyft в рамках партнерства с Белым домом сделают бесплатными поездки на вакцинацию от коронавируса.
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19 для использования у детей старше 12 лет.
Украинская правда