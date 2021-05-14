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Три ракети з Лівану полетіли в бік Ізраїлю

П'ятниця, 14 травня 2021, 01:10
reuters

Ізраїльські військові заявили, що з Лівану в бік північного Ізраїлю були запущені три ракети.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю в Twitter, джерела Reuters, джерела AlJazeera

Деталі: Як повідомляється, ракети впали в Середземному морі, не заподіявши ні шкоди, ні жертв. Зазначається, що сирени не попереджали про запуск, що, за словами військових, було "відповідно до протоколу" - мова йде про ізраїльську систему ППО, яка ігнорує ракети, встановлені для ураження безлюдних районів.

За даними ЗМІ,  ракети були випущені з району Клайле на південь від прибережного міста Тир на півдні Лівану.

Наразі незрозуміло, хто несе відповідальність за атаку.

У 2006 році Ізраїль вів війну проти "Хезболли", яка діє на півдні Лівану. У минулому невеликі палестинські угруповання в Лівані час від часу вели вогонь по Ізраїлю.

Reuters зазначає, що схоже на те, що останній інцидент не став сигналом до відкриття нового фронту.

Нагадаємо: Нині між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії. Вони були спричинені зіткненнями в мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі, де відбулись зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією. 

Теми: Ізраїль


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