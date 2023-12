Загострення між Ізраїлем та Сектором Гази: у небі сотні ракет

Бойовики з Сектор Гази другий день запускають сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримують авіаудари.

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: Хоча більшість ракет перехоплює ізраїльська система захисту "Залізний купол", проте вже загинули двоє мешканців міста Ашкелон.

Вказується, що щонайменше 17 ізраїльських цивільних зазнали поранень. У цьому ж місті безперервно лунають сирени, які попереджають про обстріли.

Палестинці повідомляють, що ізраїльські бомбардування призвели до загибелі щонайменше 28 осіб, зокрема 10 дітей, поранені – щонайменше 152 людини.

Ізраїльські військові заявили, що вбили понад 15 бойовиків.

Flames and smoke rise during Israeli air strikes in the southern Gaza Strip. More photos from the flare up in Israel-Palestinian violence: https://t.co/DYClATHpEg 📷 Ibraheem Abu Mustafa pic.twitter.com/lq9mZmjDf9