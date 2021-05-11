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Загострення між Ізраїлем та Сектором Гази: у небі сотні ракет

Вівторок, 11 травня 2021, 23:55

Бойовики з Сектор Гази другий день запускають сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримують авіаудари. 

Джерело: CNN, Reuters 

Деталі: Хоча більшість ракет перехоплює ізраїльська система захисту "Залізний купол", проте вже загинули двоє мешканців міста Ашкелон.

Вказується, що щонайменше 17 ізраїльських цивільних зазнали поранень. У цьому ж місті безперервно лунають сирени, які попереджають про обстріли. 

 
Сектор Гази
Фото: CNN

Палестинці повідомляють, що ізраїльські бомбардування призвели до загибелі щонайменше 28 осіб, зокрема 10 дітей, поранені – щонайменше 152 людини. 

Ізраїльські військові заявили, що вбили понад 15 бойовиків. 

Бойові дії між Ізраїлем та Сектором Гази були спричинені зіткненнями в мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі. Там ще 7 травня відбулись зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією. 

У Білому домі заявили, що Ізраїль має законне право захищатись, хоча Вашингтон просить зосередити уваги на деескалації конфлікту. 

Водночас, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу заявив, що військові збільшать кількість авіаударів по Сектору Гази у відповідь на ракетні обстріли. Наразі вже 80 реактивних літаків були відправлені на бомбардування бойовиків. Окрім того, на кордоні зосередили піхоту та танки. 

Українська правда
Теми: Ізраїльбойові дії


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