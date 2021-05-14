Три ракеты из Ливана полетели в сторону Израиля

Израильские военные заявили, что из Ливана в сторону северного Израиля были запущены три ракеты.

Источник: Армия обороны Израиля в Twitter, источники Reuters, источники AlJazeera

Детали: Как сообщается, ракеты упали в Средиземном море, не причинив ни вреда, ни жертв. Отмечается, что сирены не предупреждали о запуске, что, по словам военных, было "в соответствии с протоколом" - речь идет об израильской системе ПВО, которая игнорирует ракеты, установленные для поражения безлюдных районов.

По данным СМИ, ракеты были выпущены из района Клайле южнее прибрежного города Тир на юге Ливана.

Пока неясно, кто несет ответственность за атаку.

В 2006 году Израиль вел войну против "Хезболлы", которая действует на юге Ливана. В прошлом небольшие палестинские группировки в Ливане время от времени вели огонь по Израилю.

Reuters отмечает, что похоже на то, что последний инцидент не стал сигналом к ​​открытию нового фронта.

Напомним: Сейчас между Израилем и Сектором Газа длятся боевые действия. Они были вызваны столкновениями в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.