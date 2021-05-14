Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна опинилася на другому місці в Європі за смертністю від COVID-19

П'ятниця, 14 травня 2021, 05:51
Україна опинилася на другому місці в Європі за смертністю від COVID-19

За добу 12 травня у світі зафіксували 743 191 новий випадок COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, 343 288 нових випадків виявили в Індії,  75 141 – в Бразилії, 39 825 – у США.

Крім того, 26 531 зараження – в Аргентині, і  19 461 – у Франції.

 

За кількістю нових заражень Україна – на 15 місці у світі (6 813) між Японією (7 058) та Канадою (6 644). Серед країн Європи Україна на 5 місці.

Померли за добу 13 374 людини у світі. За щоденною кількістю смертей Україна восьма у світі і друга в Європі.

За час пандемії одужали від недуги 140,6 млн осіб, досі хворіють – 17,8 млн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 12 травня в Україні:

  • зафіксували 6 813 нових випадків COVID-19;
  • госпіталізували 2 569 осіб;
  • померли 346 хворих;
  • одужали 19 507 осіб.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: