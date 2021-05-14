Україна опинилася на другому місці в Європі за смертністю від COVID-19

За добу 12 травня у світі зафіксували 743 191 новий випадок COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, 343 288 нових випадків виявили в Індії, 75 141 – в Бразилії, 39 825 – у США.

Крім того, 26 531 зараження – в Аргентині, і 19 461 – у Франції.

За кількістю нових заражень Україна – на 15 місці у світі (6 813) між Японією (7 058) та Канадою (6 644). Серед країн Європи Україна на 5 місці.

Померли за добу 13 374 людини у світі. За щоденною кількістю смертей Україна восьма у світі і друга в Європі.

За час пандемії одужали від недуги 140,6 млн осіб, досі хворіють – 17,8 млн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 12 травня в Україні: