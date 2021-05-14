Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от COVID-19

Пятница, 14 мая 2021, 05:51
Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от COVID-19

За сутки 12 мая в мире зафиксировали 743 191 новый случай COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, 343 288 новых случаев обнаружили в Индии, 75 141 - в Бразилии, 39 825 - в США.

Кроме того, 26 531 заражения - в Аргентине, и 19 461 - во Франции.

 

По количеству новых заражений Украина - на 15 месте в мире (6 813) между Японией (7 058) и Канадой (6 644). Среди стран Европы Украина на 5 месте.

Умерли за сутки 13 374 человека в мире. По ежедневному количеству смертей Украина - восьмая в мире и вторая в Европе.

За время пандемии выздоровели от недуга 140,6 млн человек, до сих пор болеют - 17,8 млн.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 12 мая в Украине:

  • зафиксировали 6813 новых случаев COVID-19;
  • госпитализировали 2569 человек;
  • умерли 346 больных;
  • выздоровели 19507 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
Все новости...
Реклама: