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Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от COVID-19

Пятница, 14 мая 2021, 05:51

За сутки 12 мая в мире зафиксировали 743 191 новый случай COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, 343 288 новых случаев обнаружили в Индии, 75 141 - в Бразилии, 39 825 - в США.

Кроме того, 26 531 заражения - в Аргентине, и 19 461 - во Франции.

 

По количеству новых заражений Украина - на 15 месте в мире (6 813) между Японией (7 058) и Канадой (6 644). Среди стран Европы Украина на 5 месте.

Умерли за сутки 13 374 человека в мире. По ежедневному количеству смертей Украина - восьмая в мире и вторая в Европе.

За время пандемии выздоровели от недуга 140,6 млн человек, до сих пор болеют - 17,8 млн.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 12 мая в Украине:

  • зафиксировали 6813 новых случаев COVID-19;
  • госпитализировали 2569 человек;
  • умерли 346 больных;
  • выздоровели 19507 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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