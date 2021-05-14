Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от COVID-19
Пятница, 14 мая 2021, 05:51
За сутки 12 мая в мире зафиксировали 743 191 новый случай COVID-19.
Источник: Worldometers
Детали: В частности, 343 288 новых случаев обнаружили в Индии, 75 141 - в Бразилии, 39 825 - в США.
Кроме того, 26 531 заражения - в Аргентине, и 19 461 - во Франции.
По количеству новых заражений Украина - на 15 месте в мире (6 813) между Японией (7 058) и Канадой (6 644). Среди стран Европы Украина на 5 месте.
Умерли за сутки 13 374 человека в мире. По ежедневному количеству смертей Украина - восьмая в мире и вторая в Европе.
За время пандемии выздоровели от недуга 140,6 млн человек, до сих пор болеют - 17,8 млн.
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Напомним: 12 мая в Украине:
- зафиксировали 6813 новых случаев COVID-19;
- госпитализировали 2569 человек;
- умерли 346 больных;
- выздоровели 19507 человек.
Украинская правда