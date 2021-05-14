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Ізраїль відкинув пропозицію перемир’я — ЗМІ

П'ятниця, 14 травня 2021, 07:16
defensenews.com

Тель-Авів відкинув запропоноване Єгиптом довгострокове перемир'я в Секторі Газа до повного завершення своїх військових операцій.

Джерело: джерела Al Arabiya, AP

Деталі: Зазначається, що Єгипет часто виступає посередником між Ізраїлем і терористичним угрупуванням  "ХАМАС", і він був ключовим гравцем у припиненні минулих раундів бойових дій. Офіційні особи спочатку зустрілися з лідерами "ХАМАС" у Секторі Газа, а потім провели переговори з ізраїльтянами в Тель-Авіві.

Єгипетська делегація запропонувала Тель-Авіву перемир'я на один рік за умови, що Каїр буде його контролювати і координувати. Єгипет також попросив Ізраїль зупинити поселення і підтримку військ під час штурму мечеті Аль-Акса, а також припинити вбивства лідерів в Секторі Газа.

Однак, Ізраїль не лише відмовився від довгострокового перемир'я до завершення своїх військових операцій, а й відмовився прийняти посередництво Каїра для початку перемир'я в Секторі Газа. У відповідь Каїр вирішив "заморозити" співпрацю з Ізраїлем за низкою напрямків.

Нагадаємо: Протягом останніх чотирьох днів між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії. Вони були спричинені зіткненнями в мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі, де відбулись зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією. 

Теми: ІзраїльЄгипет


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