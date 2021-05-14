Израиль отверг предложение перемирия — СМИ

Тель-Авив отверг предложенное Египтом долгосрочное перемирие в Секторе Газа до полного завершения своих военных операций.

Источник: источники Al Arabiya, AP

Детали: Отмечается, что Египет часто выступает посредником между Израилем и террористической группировкой "ХАМАС", и он был ключевым игроком в прекращении прошлых раундов боевых действий. Официальные лица сначала встретились с лидерами "ХАМАС" в Секторе Газа, а затем провели переговоры с израильтянами в Тель-Авиве.

Египетская делегация предложила Тель-Авиву перемирие на один год при условии, что Каир будет его контролировать и координировать. Египет также попросил Израиль остановить поселения и поддержку войск во время штурма мечети Аль-Акса, а также прекратить убийства лидеров в Секторе Газа.

Однако, Израиль не только отказался от долгосрочного перемирия до конца своих военных операций, но и отказался принять посредничество Каира для начала перемирия в Секторе Газа. В ответ Каир решил "заморозить" сотрудничество с Израилем по ряду направлений.

Напомним: В течение последних четырех дней между Израилем и Сектором Газа длятся боевые действия. Они были вызваны столкновениями в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.