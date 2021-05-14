За добу окупанти 19 разів стріляли на Донбасі, були втрати

13 травня на Донбасі зафіксували 19 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, окупанти 6 разів стріляли у напрямку Пісків з танків, артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Лебединського, Гнутового та Павлополя ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля Новозванівки окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу Верхньоторецького та один раз – біля Новоселівки.

Біля Новотроїцького російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне - зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного противник двічі здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля Луганського – ще й з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

Нагадаємо: 13 травня, як повідомлялося, від кулі снайпера окупаційних військ на Донбасі загинув український військовослужбовець.