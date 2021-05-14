За сутки оккупанты 19 раз стреляли на Донбассе, были потери

13 мая на Донбассе зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, оккупанты 6 раз стреляли в направлении Песков из танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Лебединского, Гнутово и Павлополя враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Новозвановки оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Верхнеторецкого и один раз - у Новоселовки.

У Новотроицкого российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Южное - со станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного противник дважды совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а у Луганского - еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Напомним: 13 мая, как сообщалось, от пули снайпера оккупационных войск на Донбассе погиб украинский военнослужащий.