Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Україні: 7,5 тисяч нових хворих і майже 16 тисяч одужань за добу 

П'ятниця, 14 травня 2021, 08:18
COVID в Україні: 7,5 тисяч нових хворих і майже 16 тисяч одужань за добу 

За добу 13 травня в Україні зафіксували 7 562 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 195 хворих, померли 287 пацієнтів, одужали 15 958 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова 

Деталі: Серед нових хворих – 336 дітей та 216 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання в четвер зареєстрували у м.Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

За останню добу зробили 79 452 тестування: методом ПЛР – 33 889, методом ІФА – 14 118, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 445.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 143 448 осіб, із них 1 832 601 особа одужала, 47 620 осіб померли.

 

Нагадаємо: За добу 12 травня у світі зафіксували 743 191 новий випадок COVID-19. За кількістю нових заражень Україна – на 15 місці у світі й на 5 місці в Європі. За кількістю смертей Україна 8-ма у світі і 2-га в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: