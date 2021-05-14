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COVID в Україні: 7,5 тисяч нових хворих і майже 16 тисяч одужань за добу 

П'ятниця, 14 травня 2021, 08:18

За добу 13 травня в Україні зафіксували 7 562 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 195 хворих, померли 287 пацієнтів, одужали 15 958 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова 

Деталі: Серед нових хворих – 336 дітей та 216 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання в четвер зареєстрували у м.Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

За останню добу зробили 79 452 тестування: методом ПЛР – 33 889, методом ІФА – 14 118, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 445.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 143 448 осіб, із них 1 832 601 особа одужала, 47 620 осіб померли.

 

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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