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COVID в Украине: 7,5 тысяч новых больных и почти 16 тысяч выздоровевших за сутки

Пятница, 14 мая 2021, 08:18

За сутки 13 мая в Украине зафиксировали 7 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 195 больных, умерли 287 пациентов, выздоровели 15 958 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова 

Детали: Среди новых заболевших – 336 детей и 216 медработников.

Больше всего случаев заболевания в четверг зарегистрировали в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

За последние сутки сделали 79 452 тестирования: методом ПЦР – 33 889, методом ИФА – 14 118, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 445.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 143 448 человек, из них 1 832 601 человек выздоровел, 47 620 человек скончались.

 

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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