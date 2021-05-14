Підсанкційний канал "Z ZIK" оштрафували за заклики до війни

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення винесла попередження львівському ТОВ "ТРК "Нові комунікації", що мовив як телеканал "Z ZIK", через поширення закликів до розв’язування агресивної війни чи її пропаганду в листопаді 2019 року – та вимагає сплатити штраф.

Джерело: Нацрада з питань телебачення та радіомовлення

Дослівно: "На засіданні 13 травня Національна рада розглянула результати позапланової перевірки ТОВ "ТРК "Нові комунікації", м. Львів (багатоканальне мовлення (МХ-3), логотип "Z ZIK"). Члени Національної ради визнали поширення в ефірі мовника закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та ухвалили рішення про застосування до нього санкцій "оголошення попередження" та "стягнення штрафу".

Деталі: Нацрада пояснює, що 26 листопада 2019 року о 18:00 в ефірі телеканалу "Z ZIK" транслювалася передача "Кожен з нас Президент" (з повтором 27.11.2019 о 01:23 і 06:00) за участі народного депутата України VIII скликання Надії Савченко, народного депутата України IX скликання Рената Кузьміна, які були у студії, а також Михайла Добкіна, який приєднався до обговорення питань за допомогою інтернет-зв’язку.

Під час перевірки на підставі моніторингу за 26.11.2019 та 27.11.2019 було зафіксовано поширення в ефірі низки висловлювань, що суперечать нормам чинного законодавства.

У цій передачі Добкін у відповідь на пропозицію нардепа Кузьміна дати оцінку нещодавнім подіям в Україні, висловився у формі непрямого заклику до насильства, з використанням "мови ненависті" на адресу певних представників політичних сил, що у 2014–2019 роках перебували на найвищих керівних посадах у країні: Петра Порошенка, Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Олега Тягнибока.

"Заклик до їх фізичного знищення може мати на меті залякування та дискримінацію патріотично налаштованої частини населення, яка підтримує активну протидію країні-агресору, погрози та підбурювання до насильницьких дій, що мають ознаки розпалювання національної ворожнечі та ненависті", – зазначає Нацрада.

Нацрада додає, що Савченко, яка вела передачу, підтримала Добкіна словами: "Ми приходимо до таких фраз як військовий стан, повісити, розстріляти. Ми приходимо до тих слів, і я їх не боюся, тому що ми розуміємо, що це найбільш ефективний і дієвий метод для того, щоб можна було встановлювати справедливість".

Трансляція передачі відбулася тричі без змін чи редакційної модерації.

Тож Нацрада визнала порушення ТОВ "ТРК "Нові комунікації" абзацу 4 ч. 2 ст. 6, пунктів "а" та "в" ч. 1 ст. 59 закону "Про телебачення і радіомовлення" – і оголосила компанії попередження.

Також було визнано наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі мовника.

Відповідно до ч. 8 ст. 72 закону "Про телебачення і радіомовлення" застосовано санкцію "стягнення штрафу" у розмірі 25% ліцензійного збору. Для телеканалу "Z ZIK" ця сума становить 341 067,50 грн.

Ліцензіат має усунути порушення та сплатити штраф у 30-денний термін.

Нагадаємо: Канал ZiK потрапив під санкції разом із NewsOne та "112 Україна". Усі вони належать нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку й вважаються підконтрольними Віктору Медведчуку, який потрапив під санкції РНБО. Канал мовив з вересня 2010-го по лютий 2021 року.