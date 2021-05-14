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Подсанкционный канал "Z ZIK" оштрафовали за призывы к войне

Пятница, 14 мая 2021, 15:08
Подсанкционный канал Z ZIK оштрафовали за призывы к войне

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение львовскому ООО "ТРК "Новые коммуникации", который вещал как телеканал "Z ZIK", из-за распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды в ноябре 2019 года – и требует оплатить штраф.

Источник: Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания

Дословно: "На заседании 13 мая Национальный совет рассмотрел результаты внеплановой проверки ООО "ТРК "Новые коммуникации", г. Львов (многоканальное вещание (МХ-3), логотип "Z ZIK"). Члены Национального совета признали распространение в эфире вещателя призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и приняли решение о применении к нему санкций "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа".

Детали: Нацсовет объясняет, что 26 ноября 2019 года в 18:00 в эфире телеканала "Z ZIK" транслировалась передача "Каждый из нас Президент" (с повтором 27.11.2019 в 01:23 и 6:00) при участии народного депутата Украины VIII созыва Надежды Савченко, народного депутата Украины IX созыва Рената Кузьмина, которые были в студии, а также Михаила Добкина, который присоединился к обсуждению вопросов с помощью интернет-связи.

Во время проверки на основании мониторинга 26.11.2019 и 27.11.2019 было зафиксировано распространение в эфире ряда высказываний, противоречащих нормам действующего законодательства.

В этой передаче Добкин в ответ на предложение нардепа Кузьмина дать оценку недавним событиям в Украине, высказался в форме косвенного призыва к насилию, с использованием "языка ненависти" в адрес определенных представителей политических сил, которые в 2014-2019 годах находились на высших руководящих должностях в стране: Петра Порошенко, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Олега Тягнибока.

"Призыв к их физическому уничтожению может иметь целью запугивание и дискриминацию патриотически настроенной части населения, которая поддерживает активное противодействие стране-агрессору, угрозы и подстрекательство к насильственным действиям, которые имеют признаки разжигания национальной вражды и ненависти", – отмечает Нацсовет.

Нацсовет добавляет, что Савченко, которая вела передачу, поддержала Добкина словами: "Мы приходим к таким фразам как военное положение, повесить, расстрелять. Мы приходим к тем словам, и я их не боюсь, потому что мы понимаем, что это наиболее эффективный и действенный метод для того, чтобы можно было устанавливать справедливость".

Трансляция передачи состоялась трижды без изменений или редакционной модерации.

Поэтому Нацсовет признал нарушения ООО "ТРК "Новые коммуникации" абзаца 4 ч. 2 ст. 6, пунктов "а" и "в" ч. 1 ст. 59 закона "О телевидении и радиовещании" – и объявила компании предупреждение.

Также было признано наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире вещателя.

Согласно ч. 8 ст. 72 закона "О телевидении и радиовещании" применена санкция "взыскание штрафа" в размере 25% лицензионного сбора. Для телеканала "Z ZIK" эта сумма составляет 341 067,50 грн.

Лицензиат должен устранить нарушения и выплатить штраф в 30-дневный срок.

Напомним: Канал ZiK попал под санкции вместе с NewsOne и "112 Украина". Все они принадлежат нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку и считаются подконтрольными Виктору Медведчуку, который попал под санкции СНБО. Канал вещал с сентября 2010-го по февраль 2021 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НацсоветтелевидениеСМИштрафыМедведчук
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