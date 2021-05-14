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В ОП склали long-лист кандидатів на посаду прессекретаря Зеленського

П'ятниця, 14 травня 2021, 15:44

В Офісі президента вже мають довгий список кандидатів на посаду прессекретаря президента України.

Джерело: коментар радника керівника ОП Михайла Подоляка, наданий Українській правді

Пряма мова Подоляка: "Щодо нового прессекретаря – безумовно, вже є певний перелік потенційних кандидатур. Скажімо так, long-лист. Але остаточного рішення, зрозуміло, поки немає.

В цей час відбуваються попередні зустрічі з потенційними кандидатами, проводимо відповідні співбесіди".

Деталі: Подоляк наголосив, що людина, яка займатиме позицію прессекретаря має "вповні відповідати вимогам до дещо скорегованого функціоналу на цій посаді".

Передісторія:

  • 30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду речниці президента Володимира Зеленського. В ОП тоді заявили, що вона зосередиться на роботі із взаємодії з іноземними ЗМІ.

Українська правда
Теми: Офіс президентаЗеленський


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