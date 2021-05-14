В ОП склали long-лист кандидатів на посаду прессекретаря Зеленського
П'ятниця, 14 травня 2021, 15:44
В Офісі президента вже мають довгий список кандидатів на посаду прессекретаря президента України.
Джерело: коментар радника керівника ОП Михайла Подоляка, наданий Українській правді
Пряма мова Подоляка: "Щодо нового прессекретаря – безумовно, вже є певний перелік потенційних кандидатур. Скажімо так, long-лист. Але остаточного рішення, зрозуміло, поки немає.
В цей час відбуваються попередні зустрічі з потенційними кандидатами, проводимо відповідні співбесіди".
Деталі: Подоляк наголосив, що людина, яка займатиме позицію прессекретаря має "вповні відповідати вимогам до дещо скорегованого функціоналу на цій посаді".
Передісторія:
- 30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду речниці президента Володимира Зеленського. В ОП тоді заявили, що вона зосередиться на роботі із взаємодії з іноземними ЗМІ.
Українська правда