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В ОП составили long-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Зеленского

Пятница, 14 мая 2021, 15:44
В ОП составили long-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Зеленского

В Офисе президента уже есть длинный список кандидатов на должность пресс-секретаря президента Украины.

Источник: комментарий советника руководителя ОП Михаила Подоляка, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь Подоляка: "Относительно нового прессекретаря - безусловно, уже есть определенный перечень потенциальных кандидатур. Скажем так, long-лист. Но окончательного решения, разумеется, пока нет.

В это время проходят предварительные встречи с потенциальными кандидатами, проводим соответствующие собеседования".

Детали: Подоляк отметил, что человек, который будет занимать позицию прессекретаря должен "полностью соответствовать требованиям к несколько скорректированному функционалу на этой должности".

Предыстория:

  • 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

Украинская правда

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Темы: Офис президентаЗеленский
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