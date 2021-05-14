В ОП составили long-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Зеленского

В Офисе президента уже есть длинный список кандидатов на должность пресс-секретаря президента Украины.

Источник: комментарий советника руководителя ОП Михаила Подоляка, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь Подоляка: "Относительно нового прессекретаря - безусловно, уже есть определенный перечень потенциальных кандидатур. Скажем так, long-лист. Но окончательного решения, разумеется, пока нет.

В это время проходят предварительные встречи с потенциальными кандидатами, проводим соответствующие собеседования".

Детали: Подоляк отметил, что человек, который будет занимать позицию прессекретаря должен "полностью соответствовать требованиям к несколько скорректированному функционалу на этой должности".

Предыстория: