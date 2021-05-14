В ОП составили long-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Зеленского
Пятница, 14 мая 2021, 15:44
В Офисе президента уже есть длинный список кандидатов на должность пресс-секретаря президента Украины.
Источник: комментарий советника руководителя ОП Михаила Подоляка, предоставленный "Украинской правде"
Прямая речь Подоляка: "Относительно нового прессекретаря - безусловно, уже есть определенный перечень потенциальных кандидатур. Скажем так, long-лист. Но окончательного решения, разумеется, пока нет.
В это время проходят предварительные встречи с потенциальными кандидатами, проводим соответствующие собеседования".
Детали: Подоляк отметил, что человек, который будет занимать позицию прессекретаря должен "полностью соответствовать требованиям к несколько скорректированному функционалу на этой должности".
Предыстория:
- 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.
Украинская правда