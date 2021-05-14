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Зеленський присвоїв пожиттєві стипендії українцям, які рятували євреїв під час Голокосту

П'ятниця, 14 травня 2021, 17:31
Зеленський присвоїв пожиттєві стипендії українцям, які рятували євреїв під час Голокосту

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння довічних державних стипендій для громадян України, які рятували євреїв під час Голокосту.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Йдеться про указ №193/2021 "Про довічні державні стипендії для громадян України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни".

В офісі президента відзначають, що таким чином забезпечать вшанування українців, які рятували євреїв і удостоєні звання праведника народів світу, праведника України чи Бабиного Яру.

Зокрема, Кабмін у місячний строк має забезпечити призначення та щомісячну виплату за місцем отримання пенсії вказаних довічних державних стипендій, незалежно від розміру пенсії чи заробітної плати, яку одержує особа.

Розмір стипендії має бути не менше трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

У 2021 році також мають вирішити питання щодо фінансування виплати таких стипендій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Українська правда

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Теми: Бабин ЯрЗеленськийєвреї
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