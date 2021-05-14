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Зеленский присвоил пожизненные стипендии украинцам, которые спасали евреев во время Холокоста

Пятница, 14 мая 2021, 17:31

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении пожизненных государственных стипендий для граждан Украины, которые спасали евреев во время Холокоста.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Речь идет об указе №193/2021 "О пожизненных государственных стипендиях для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны".

В офисе президента отмечают, что таким образом обеспечат чествования украинцев, которые спасали евреев и удостоены звания праведника народов мира, праведника Украины или Бабьего Яра.

В частности, Кабмин в месячный срок должен обеспечить назначение и ежемесячную выплату по месту получения пенсии указанных пожизненных государственных стипендий, независимо от размера пенсии или заработной платы, которую получает человек.

Размер стипендии должен быть не менее трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

В 2021 году также должны решить вопрос финансирования выплаты таких стипендий.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Украинская правда
Темы: Бабий ЯрЗеленскийевреи


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