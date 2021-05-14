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У Порошенка відповіли на звинувачення про держдачі

П'ятниця, 14 травня 2021, 21:38

В партії "Європейська солідарність" у відповідь на звинувачення Зеленського про державні дачі перерахували йому його ж майно та згадали про проживання президента у державній резиденції. 

Джерело: заява "Європейської солідарності

Дослівно: "Треба мати великі проблеми із совістю, щоб будучи мільйонером і володарем цілої низки нерухомості в Україні та за кордоном, доїти державний бюджет для того, щоб забезпечити собі люксове проживання у державній резиденції. Яка до того ж ще минулого року під переїзд Зеленського була відремонтована коштами державного бюджету".

Деталі: Окрім того, "Європейська солідарність" нагадала, що у родини президента є будинок в Італії та квартири. 

Водночас, в партії кажуть, що підтримують наміри РНБО розібратися, хто й на яких підставах проживає в Конча-Заспі.

Не оминули в "ЄС" нагадати, що Порошенко єдиний президент, який не жив на державній дачі.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський доручив провести повний аудит земель і державних резиденцій в Конча-Заспі і Пущі-Водиці і встановити повний перелік осіб, які там проживають. За його словами, землі та державні дачі масово роздавались за часів президентства Порошенка. 

Українська правда
Теми: ПорошенкоЗеленськийЄвропейська солідарністьдачі


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