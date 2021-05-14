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У Порошенко ответили на обвинения о госдачах

Пятница, 14 мая 2021, 21:38
У Порошенко ответили на обвинения о госдачах

В партии "Европейская солидарность" в ответ на обвинения Зеленского о государственных дачах перечислили его же имущество и вспомнили о проживании президента в государственной резиденции.

Источник: заявление "Европейской солидарности"

Дословно: "Надо иметь большие проблемы с совестью, чтобы будучи миллионером и обладателем целого ряда недвижимости в Украине и за рубежом, доить государственный бюджет для того, чтобы обеспечить себе люксовое размещение в государственной резиденции. К тому же еще в прошлом году под переезд Зеленского была отремонтирована средствами государственного бюджета".

Детали: Кроме того, "Европейская солидарность" напомнила, что в семьи президента есть дом в Италии и квартиры.

В то же время, в партии говорят, что поддерживают намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях проживает в Конча-Заспе.

Не обошли в "ЕС" напомнить, что Порошенко единственный президент, который не жил на государственной даче.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и государственных резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице и установить полный перечень лиц, которые там проживают. По его словам, земли и государственные дачи массово раздавались во времена президентства Порошенко.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЗеленскийЕвропейская солидарностьдачи
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