Перший китайський марсохід приземлився на Червоній планеті

У суботу посадковий модуль з першим китайським марсоходом "Тяньвень-1" (Tianwen-1) приземлився на Марсі.

Джерело: китайська державна урядова агенція новин Xinhua з посиланням на Національне космічне управління Китаю, AP

Деталі: Планується, що марсохід залишиться в посадковому модулі на кілька днів для діагностичних тестів, перш ніж досліджувати район, відомий як Утопія Планіція. Він приєднається до американського, який прибув на Червону планету в лютому: 18 лютого марсохід NASA Perseverance здійснив посадку в північній півкулі Марса.

Зазначається, що це перший раз, коли Китай висадив зонд на іншій планеті.

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