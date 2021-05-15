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Перший китайський марсохід приземлився на Червоній планеті

Субота, 15 травня 2021, 04:41
Перший китайський марсохід приземлився на Червоній планеті
China National Space Administration

У суботу посадковий модуль з першим китайським марсоходом "Тяньвень-1" (Tianwen-1) приземлився на Марсі.

Джерело: китайська державна урядова агенція новин Xinhua з посиланням на Національне космічне управління Китаю, AP

Деталі: Планується, що марсохід залишиться в посадковому модулі на кілька днів для діагностичних тестів, перш ніж досліджувати район, відомий як Утопія Планіція. Він приєднається до американського, який прибув на Червону планету в лютому: 18 лютого марсохід NASA Perseverance здійснив посадку в північній півкулі Марса.

Зазначається, що це перший раз, коли Китай висадив зонд на іншій планеті. 

Передісторія:

  • Зонд "Тяньвень-1" складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода. Він був запущений 23 липня з космодрому Веньчан.
  • 10 лютого "Тяньвень-1" успішно вийшов на орбіту Марса і надіслав на Землю відео поверхні Червоної планети. Він подолав до орбіти Марса близько 475 мільйонів кілометрів.
  • Мета китайської місії полягає в тому, щоб знайти сліди життя на Марсі, а також вивчити можливості для його потенційної колонізації людиною.

"Українська правда" у Threads

Теми: Китайкосмос
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