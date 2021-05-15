Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Перший китайський марсохід приземлився на Червоній планеті

Субота, 15 травня 2021, 04:41
China National Space Administration

У суботу посадковий модуль з першим китайським марсоходом "Тяньвень-1" (Tianwen-1) приземлився на Марсі.

Джерело: китайська державна урядова агенція новин Xinhua з посиланням на Національне космічне управління Китаю, AP

Деталі: Планується, що марсохід залишиться в посадковому модулі на кілька днів для діагностичних тестів, перш ніж досліджувати район, відомий як Утопія Планіція. Він приєднається до американського, який прибув на Червону планету в лютому: 18 лютого марсохід NASA Perseverance здійснив посадку в північній півкулі Марса.

Зазначається, що це перший раз, коли Китай висадив зонд на іншій планеті. 

Передісторія:

  • Зонд "Тяньвень-1" складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода. Він був запущений 23 липня з космодрому Веньчан.
  • 10 лютого "Тяньвень-1" успішно вийшов на орбіту Марса і надіслав на Землю відео поверхні Червоної планети. Він подолав до орбіти Марса близько 475 мільйонів кілометрів.
  • Мета китайської місії полягає в тому, щоб знайти сліди життя на Марсі, а також вивчити можливості для його потенційної колонізації людиною.

Теми: Китайкосмос


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російська група хакерів, що напала на Colonial, — розпустилася

Ізраїль заявив про ракетний обстріл із території Сирії

Арахамія пояснив, чому Степанова хочуть звільнити

У Порошенка відповіли на звинувачення про держдачі

Стало відомо, хто може замінити трьох міністрів

Степанова відправляють у відставку

Усі новини...
Китай
Населення Китаю зросло на 72 мільйони, але нація старіє — дані перепису
Китай встановить розділову лінію на Евересті — побоюється коронавірусу з Непалу
В Україну прибуло ще пів мільйона доз китайської вакцини
Останні новини
04:41
Перший китайський марсохід приземлився на Червоній планеті
03:45
12 вірян загинули через вибух у мечеті в Кабулі
03:08
Російська група хакерів, що напала на Colonial, — розпустилася
02:11
На Західному березі — зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військами, 11 загиблих
01:03
У ВООЗ закликали ділитися вакцинами з бідними країнами замість вакцинувати дітей
00:25
В Україні створять кібервійська
23:49
Ізраїль заявив про ракетний обстріл із території Сирії
23:00
Всі кандидати погодились очолити міністерства – глава фракції "Слуга народу"
22:46
Арахамія пояснив, чому Степанова хочуть звільнити
22:15
Прокуратура буде оскаржувати домашній арешт Медведчука
Усі новини...