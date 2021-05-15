Перший китайський марсохід приземлився на Червоній планеті
Субота, 15 травня 2021, 04:41
У суботу посадковий модуль з першим китайським марсоходом "Тяньвень-1" (Tianwen-1) приземлився на Марсі.
Джерело: китайська державна урядова агенція новин Xinhua з посиланням на Національне космічне управління Китаю, AP
#Mars!!!#Tianwen #Tianwen1 #Zhurong— China National Space Administration (CNSA) (@CNSA_en) May 15, 2021
Деталі: Планується, що марсохід залишиться в посадковому модулі на кілька днів для діагностичних тестів, перш ніж досліджувати район, відомий як Утопія Планіція. Він приєднається до американського, який прибув на Червону планету в лютому: 18 лютого марсохід NASA Perseverance здійснив посадку в північній півкулі Марса.
Зазначається, що це перший раз, коли Китай висадив зонд на іншій планеті.
Передісторія:
- Зонд "Тяньвень-1" складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода. Він був запущений 23 липня з космодрому Веньчан.
- 10 лютого "Тяньвень-1" успішно вийшов на орбіту Марса і надіслав на Землю відео поверхні Червоної планети. Він подолав до орбіти Марса близько 475 мільйонів кілометрів.
- Мета китайської місії полягає в тому, щоб знайти сліди життя на Марсі, а також вивчити можливості для його потенційної колонізації людиною.