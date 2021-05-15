Первый китайский марсоход приземлился на Красной планете
Суббота, 15 мая 2021, 04:41
В субботу посадочный модуль с первым китайским марсоходом "Тяньвень-1" (Tianwen-1) приземлился на Марсе.
Источник: китайская государственная правительственное агентство новостей Xinhua со ссылкой на Национальное космическое управление Китая, AP
#Mars!!!#Tianwen #Tianwen1 #Zhurong— China National Space Administration (CNSA) (@CNSA_en) May 15, 2021
Детали: Планируется, что марсоход останется в посадочном модуле на несколько дней для диагностических тестов, прежде чем исследовать район, известный как Утопия Планиция. Он присоединится к американскому, который прибыл на Красную планету в феврале: 18 февраля марсоход NASA Perseverance совершил посадку в северном полушарии Марса.
Отмечается, что это первый раз, когда Китай высадил зонд на другой планете.
Предыстория:
- Зонд "Тяньвень-1" состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он был запущен 23 июля с космодрома Вэньчан.
- 10 февраля "Тяньвень-1" успешно вышел на орбиту Марса и прислал на Землю видео поверхности Красной планеты. Он преодолел в орбиту Марса около 475 млн километров.
- Цель китайской миссии заключается в том, чтобы найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.