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Первый китайский марсоход приземлился на Красной планете

Суббота, 15 мая 2021, 04:41
China National Space Administration

В субботу посадочный модуль с первым китайским марсоходом "Тяньвень-1" (Tianwen-1) приземлился на Марсе.

Источник: китайская государственная правительственное агентство новостей Xinhua со ссылкой на Национальное космическое управление Китая, AP

Детали: Планируется, что марсоход останется в посадочном модуле на несколько дней для диагностических тестов, прежде чем исследовать район, известный как Утопия Планиция. Он присоединится к американскому, который прибыл на Красную планету в феврале: 18 февраля марсоход NASA Perseverance совершил посадку в северном полушарии Марса.

Отмечается, что это первый раз, когда Китай высадил зонд на другой планете. 

Предыстория:

  • Зонд "Тяньвень-1" состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он был запущен 23 июля с космодрома Вэньчан.
  • 10 февраля "Тяньвень-1" успешно вышел на орбиту Марса и прислал на Землю видео поверхности Красной планеты. Он преодолел в орбиту Марса около 475 млн километров.
  • Цель китайской миссии заключается в том, чтобы найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.

Темы: Китайкосмос


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