Первый китайский марсоход приземлился на Красной планете

В субботу посадочный модуль с первым китайским марсоходом "Тяньвень-1" (Tianwen-1) приземлился на Марсе.

Источник: китайская государственная правительственное агентство новостей Xinhua со ссылкой на Национальное космическое управление Китая, AP

Детали: Планируется, что марсоход останется в посадочном модуле на несколько дней для диагностических тестов, прежде чем исследовать район, известный как Утопия Планиция. Он присоединится к американскому, который прибыл на Красную планету в феврале: 18 февраля марсоход NASA Perseverance совершил посадку в северном полушарии Марса.

Отмечается, что это первый раз, когда Китай высадил зонд на другой планете.

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