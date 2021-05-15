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Україна обійшла Францію за кількістю нових COVID-випадків

Субота, 15 травня 2021, 05:39
Україна обійшла Францію за кількістю нових COVID-випадків

За добу 13 травня у світі зафіксували 690 863 нові випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 326 123 зараження, у Бразилії – 84 486, у США – 38 285.

Крім того, в Аргентині 27 363 нові випадки, а в Колумбії – 16 581.

Україна з 7 562 випадками знаходиться на 12 місці у світі між Італією (7 567) та Францією (7 025). Серед європейських країн Україна – на 4 місці.

 

Померли за добу 12 523 людини у світі. За щоденною кількістю смертей Україна дев’ята у світі і третя в Європі.

Хворіють на COVID-19 17,6 млн людей у світі, однак уже одужали – 141,4 млн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 13 травня в Україні:

  • зафіксували 7 562 нові випадки COVID-19;
  • госпіталізували 2 195 хворих;
  • померли 287 пацієнтів;
  • одужали 15 958 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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