Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна обійшла Францію за кількістю нових COVID-випадків

Субота, 15 травня 2021, 05:39

За добу 13 травня у світі зафіксували 690 863 нові випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 326 123 зараження, у Бразилії – 84 486, у США – 38 285.

Крім того, в Аргентині 27 363 нові випадки, а в Колумбії – 16 581.

Україна з 7 562 випадками знаходиться на 12 місці у світі між Італією (7 567) та Францією (7 025). Серед європейських країн Україна – на 4 місці.

 

Померли за добу 12 523 людини у світі. За щоденною кількістю смертей Україна дев’ята у світі і третя в Європі.

Хворіють на COVID-19 17,6 млн людей у світі, однак уже одужали – 141,4 млн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 13 травня в Україні:

  • зафіксували 7 562 нові випадки COVID-19;
  • госпіталізували 2 195 хворих;
  • померли 287 пацієнтів;
  • одужали 15 958 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російська група хакерів, що напала на Colonial, — розпустилася

На Західному березі — зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військами, 11 загиблих

Ізраїль заявив про ракетний обстріл із території Сирії

Арахамія пояснив, чому Степанова хочуть звільнити

У Порошенка відповіли на звинувачення про держдачі

Стало відомо, хто може замінити трьох міністрів

Усі новини...
коронавірус
У ВООЗ закликали ділитися вакцинами з бідними країнами замість вакцинувати дітей
Литва надасть Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу
Одна область знову стала "помаранчевою"
Останні новини
05:39
Україна обійшла Францію за кількістю нових COVID-випадків
04:41
Перший китайський марсохід приземлився на Червоній планеті
03:45
12 вірян загинули через вибух у мечеті в Кабулі
03:08
Російська група хакерів, що напала на Colonial, — розпустилася
02:11
На Західному березі — зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військами, 11 загиблих
01:03
У ВООЗ закликали ділитися вакцинами з бідними країнами замість вакцинувати дітей
00:25
В Україні створять кібервійська
23:49
Ізраїль заявив про ракетний обстріл із території Сирії
23:00
Всі кандидати погодились очолити міністерства – глава фракції "Слуга народу"
22:46
Арахамія пояснив, чому Степанова хочуть звільнити
Усі новини...