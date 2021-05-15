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Украина обошла Францию по количеству новых COVID-случаев

Суббота, 15 мая 2021, 05:39

За сутки 13 мая в мире зафиксировали 690 863 новых случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 326 123 заражения, в Бразилии - 84 486, в США - 38 285.

Кроме того, в Аргентине 27 363 новых случаях, а в Колумбии - 16 581.

Украина с 7 562 случаями находится на 12 месте в мире между Италией (7 567) и Францией (7 025). Среди европейских стран Украина - на 4 месте.

 

Умерли за сутки 12 523 человека в мире. По ежедневному количеству смертей Украина девятая в мире и третья в Европе.

Болеют COVID-19 17,6 млн людей в мире, однако уже выздоровели - 141,4 млн.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 13 мая в Украине:

  • зафиксировали 7562 новых случая COVID-19;
  • госпитализировали 2195 больных;
  • умерли 287 пациентов;
  • выздоровели 15958 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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