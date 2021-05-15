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У Києві за добу 544 випадки коронавірусу

Субота, 15 травня 2021, 11:05
фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві 14 травня виявили 544 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, 14 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано 48 хворих на коронавірус і 129 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали за добу 1002 людини.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському (112), Голосіївському (87) та в Святошинському (77) районах.

Серед нових хворих – 299 жінок віком від 19 до 92 років, 221 чоловік віком від 21 до 86 років, 13 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 11 хлопчиків від 1 до 16 років.

Загалом з початку пандемії у Києві виявили 201 753 випадки коронавірусу, померли 4919 хворих, одужали 131 963 особи.

Що передувало: 13 травня у Києві виявили 681 хворого на коронавірус, померли 22 людини.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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