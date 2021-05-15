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В Киеве за сутки 544 случая коронавируса

Суббота, 15 мая 2021, 11:05
В Киеве за сутки 544 случая коронавируса
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве 14 мая обнаружили 544 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 14 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы 48 больных коронавирусом и 129 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за сутки 1002 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (112), Голосеевском (87) и в Святошинском (77) районах.

Среди новых больных – 299 женщин в возрасте от 19 до 92 лет, 221 мужчина в возрасте от 21 до 86 лет, 13 девочек от 1 месяца до 16 лет и 11 мальчиков от 1 до 16 лет.

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 201 753 случаи коронавируса, умерли 4 919 больных, выздоровели 131 963 человека.

Что предшествовало: 13 мая в Киеве обнаружили 681 больного коронавирусом, умерли 22 человека.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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