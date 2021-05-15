Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве за сутки 544 случая коронавируса

Суббота, 15 мая 2021, 11:05
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве 14 мая обнаружили 544 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 14 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы 48 больных коронавирусом и 129 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за сутки 1002 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (112), Голосеевском (87) и в Святошинском (77) районах.

Среди новых больных – 299 женщин в возрасте от 19 до 92 лет, 221 мужчина в возрасте от 21 до 86 лет, 13 девочек от 1 месяца до 16 лет и 11 мальчиков от 1 до 16 лет.

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 201 753 случаи коронавируса, умерли 4 919 больных, выздоровели 131 963 человека.

Что предшествовало: 13 мая в Киеве обнаружили 681 больного коронавирусом, умерли 22 человека.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов считает, что Медведчука можно обменять на политзаключенных Кремля

Коронавирус в Украине: 6,8 тысяч новых случаев, 322 смерти

Главные новости пятницы и ночи: перемены в Кабмине Шмыгаля, столкновения на Западном берегу

Российская группа хакеров, напавшая на Colonial, — распустилась

На Западном берегу — столкновение между палестинцами и израильскими войсками, 11 погибших

Израиль заявил о ракетном обстреле с территории Сирии

Все новости...
Киев
При Порошенко на госдачах поселились "непонятные личности", будем выселять - Зеленский
ГБР обыскало "Житлоинвестбуд-УКБ", потому что экс-директор раздавал родственникам квартиры
В Киеве на выходных перекроют движение из-за спортивных соревнований
Последние новости
11:05
В Киеве за сутки 544 случая коронавируса
10:58
Возмещение НДС за апрель: комбинаты Ахметова, "дочка" агрокомпании США
10:39
Украина ожидает, что ЕС пересмотрит политику соседства – Стефанишина
10:23
НАТО не спешит с членством Украины из-за страха перед агрессией РФ - Вершбоу
09:33
Пьяный водитель наехал на группу подростков: есть погибший и пострадавшие
09:19
За две недели в Украине утонули 43 человека, из них трое детей
08:49
Данилов считает, что Медведчука можно обменять на политзаключенных Кремля
08:17
Коронавирус в Украине: 6,8 тысяч новых случаев, 322 смерти
08:00
Главные новости пятницы и ночи: перемены в Кабмине Шмыгаля, столкновения на Западном берегу
07:53
Оккупанты 11 раз нарушали "тишину", украинские военные стреляли в ответ
Все новости...